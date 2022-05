Kendt dansker i grotesk fly-drama: 'Jeg mistede besindelsen'

Frederik Cilius skummer af raseri og har skrevet et laaaangt opslag på Facebook, hvor han med galgenhumor harcelerer over flyselskabet SAS og deres ringe kundeservice samt kasten rundt i manegen med passagerer under vanvittig tur til Italien for nylig

'Velkommen til en førsteklasses røvpuling!'

Sådan skriver satiriker, radiovært, musiker og tv-dommer m.m. Frederik Cilius Jørgensen i et langt Facebook-opslag, der handler om hans mildest talt bizarre, ubehagelige og kedelige oplevelse for nylig med flyselskabet SAS.

En oplevelse, der overgår enhver form for fantasi, og bl.a. nærmest sendte ham en tur tværs over Toscana i Italien og tilbage igen.

Årsag? Hans planlagte flyafgang fra storbyen Firenze blev pludselig med kort varsel - og uden forudgående besked til Frederik selv fra SAS - omdirigeret til byen Pisa 100 kilometer væk, men siden dirigeret tilbage til Firenze igen.

Det sendte Frederik Cilius ud på en nervepirrende tur fra helvede.

Forpustet? Det er intet imod, hvordan Frederik Cilius oplevede den vanvittige dag i det italienske med SAS. Efter stress og jag kombineret med forundring og irritation nåede Cilius således sammen med en række andre danskere i samme situation frem til Pisa med en svinedyr taxa efter omkring halvanden times køretur i al hast.

Inde i lufthavnen, hvor der herskede kaotiske tilstande, erfarede Cilius og den øvrige gruppe pludselig, at deres fly alligevel afgik fra Firenze, hvortil man nu skulle de 100 kilometer tilbage i en rasende fart - atter med en dyr taxa.

Alt sammen mens SAS over flere omgange i telefonen nægtede at tage ansvar for deres paniske og forundrede passagerer.

Ikke formildet

Med sved på panden og en ansigtsfarve, der tenderede vinrød, nåede Cilius i sidste ende flyet efter mange timers strabadser.

Men det har ikke formildet ham, og han har derfor besluttet at dele sin oplevelse med resten af Danmark.

'God lørdag eftermiddag! Sæt jer omkring det virtuelle Facebook-lejrbål, så skal jeg fortælle jer alle sammen en gyser af en flyvetur, jeg har været ude på med SAS - Scandinavian Airlines. Historien har det hele; spænding, surrealisme, mange telefonopkald og ikke mindst helt ufattelig dårlig kundeservice fra hele Skandinaviens flyselskab. Sæt jer godt til rette: For det bliver langt det her!', lægger Frederik Cilius ud i sit Facebook-opslag.

Det indeholder dog så mange elementer af pinlige optrin, kedelige oplevelser i telefonen med uvidende kundeservice-medarbejdere, som endda tilsyneladende ingen chef har, intetanende flypersonale i Pisas lufthavn og en stress-faktor, der nærmest fik den kendte satiriker, som er kendt for figuren Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm og programmet 'Den korte radioavis', til at detonere i regulært raseri.

Opslaget er så detaljerigt, at det vil være umuligt at gengive på en måde, der yder det retfærdighed, så du bør - inden du går videre - læse hele eller dele af det tåkrummende skriv, der er indelt i akter som var det en opera, herunder (artiklen fortsætter efterfølgende).

Ville ikke kompensere det hele

Som om, det ikke var nok, har den rasende kunstneriske altmuligmand også haft store problemer med kommunikationen med SAS efter hjemkomsten.

For Cilius har siden den rystende dag - som han også selv skriver - haft besvær med at få refunderet de penge, han betalte for de to lange taxature, og også på det punkt har der ifølge ham været så dårlig kundeservice og ringe behandling af ham, at han nægter nogensinde at flyve med selskabet igen.

Ekstra Bladet har ringet til Frederik Cilius for at få en status på hans problemer, men han føler ikke trang til at sige så meget mere, end han skrev i sit Facebook-opslag:

'Ja, altså der er egentlig ikke så meget mere at sige, end det der står i opdateringen, men jeg kan fortælle, at SAS nu har skrevet en mail til mig, hvor de beder om at se taxakvitteringerne igen. Jeg har svaret, at de kan få dem, når de har sendt en mail om det samme til alle passagerne (på det fly, der blev omdirigeret flere gange den dag i Italien, og som Ciliius følte et skæbnefællesskab med, red.). Det har jeg bedt dem bekræfte, at de har gjort, men den har jeg ikke fået endnu', skriver stakkels Cilius i en sms.