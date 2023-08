Kendt DR-vært og dj i chok: Kunne pludselig ikke gå

Sidste år var et hårdt ét af slagsen for P3-vært og dj Emil Lange.

Her blev han ramt af stress, der var så invaliderende for ham, at han i en længere periode hverken kunne gå eller rejse sig op.

Det fortæller han ærligt om i P3-programmet 'Flaskehalsen peger på', som kan ses på DRTV.

- Jeg har haft stress. Sidste år fik jeg stress. Jeg har også stadig... Jeg får pletter i mit skæg., hvis jeg får det rigtig stresset. Sidste år gik jeg ned i seks uger med stress, siger han i programmet.

Helin Erdem og Emil Lange er værter på P3, hvor de laver 'Flaskehalsen peger på', som kan ses på DR TV. Foto: Martin Max/Monday Media/DR

Troede det værste

Her fortæller han, at lægerne til at starte med ikke kunne blive kloge på, hvad han fejlede. Han blev nemlig ramt af flere alvorlige symptomer.

- Lægerne troede, jeg havde en hjerneblødning. Jeg kunne ikke gå. Men der var ikke noget, siger han og fortsætter:

- De troede, det var en virus på balancenerven, da de ikke kunne finde en hjerneblødning. Så kunne de så heller ikke finde en virus på balancenerven, og så fandt de ud af til sidst, at jeg havde stress.

Da det stod klart for Emil Lange, at det var stress, han var ramt af, blev han sygemeldt i en længere periode.

- Der kunne jeg ikke gå eller rejse mig op. Jeg lå ned i halvanden måned og slukkede min telefon, siger han.

Siden da har Emil Lange, der udover at være vært på P3 også arbejder som dj, revideret sin livsstil. Blandt andet er han stoppet med at drikke meget alkohol, når han er ude at arbejde som dj.

- Jeg er stoppet med at drikke så meget. Jeg var fuld hele tiden på arbejde, siger han videre og fortæller, at han i dag har det bedre.

