Kendt forfatter afslører: - Ejendomsmægler havde sex i mit hus

Nogle gange opstår inspirationen til en bog fra det virkelige liv.

Det kan krimiforfatter Anna Grue skrive under på med sin kommende bog 'Nøglen til mord', der er den tredje selvstændige bog i serien om den nysgerrige efterlønner Anne-Maj Mortensen.

I en video på sin Instagram-profil afslører forfatteren, at hun engang tog en ejendomsmægler, der havde sex i hendes hus, på fersk gerning.

- 'Nøglen til mord' er inspireret meget direkte af en oplevelse, jeg selv har haft i mit eget liv. Min mand og jeg har købt og solgt en masse ejendomme mange gange efterhånden, fordi jeg er sådan en nomadetype, der godt kan lide at indrette nye boliger, siger 64-årige Grue og fortsætter:

- For flere år siden skete der det, som ikke måtte ske, at jeg kom ind i den bolig, vi havde, og afslørede ejendomsmægleren, som lå og havde sex med en ung kvinde, der bestemt ikke var hans kone, fortsætter hun.

Anna Grue er en af Danmarks mest læste krimiforfattere og er især kendt for sin krimiserie om den skaldede amatørdetektiv Dan Sommerdahl. Foto: Uffe Frandsen

Krimiforfatteren blev efterfølgende rasende og opsagde straks kontrakten.

Over for Ekstra Bladet kan hun desuden afsløre, at det fik konsekvenser for den vovede mægler.

'Mægleren blev bortvist, kædens CEO var chokeret, og politiet udstedte en bøde. Boligen er solgt til pæne mennesker, der ikke aner noget om baghistorien,' skriver Anna Grue i en besked uden at ville gå i dybden med yderligere detaljer.

Hun fortæller dog, at historien har levet videre i hende gennem flere år, og på et tidspunkt måtte den bare ud.

Det blev så nu.

- Og så har jeg selvfølgelig skrevet den fuldstændig om og gjort dramaet større, end det egentlig var, men det er den, der ligger til grund for 'Nøglen til mord', siger hun i videoen.

Anna Grue fik sit store gennembrud med kriminalromanerne om Dan Sommerdahl, som i 2020 blev filmatiseret med Peter Mygind i hovedrollen.

Hun har desuden medvirket i dommerpanelet i 'Smagsdommerne' på DR2.