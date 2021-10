Kendt forfatter: 'Vil ikke være sur og bitter'

Forfatteren savner sine gamle venner, der er gået bort, og i den forbindelse er der især et navn, der bliver ved med at dukke op

76-årige Ib Michael troppede onsdag aften op på den røde løber til gallapremieren på Ole Bornedals længe ventede film 'Skyggen i mit øje', der blandt andet har Danica Curcic, Alex Høgh Andersen og Fanny Bornedal på rollelisten.

- Jeg tænker på forhånd, at det er en meget nødvendig film at lave. Det er en meget vigtig del af Danmarks historie, og det er meget modigt og relevant af Ole Bornedal at tage det op, synes jeg. Jeg har på fornemmelsen, at det kunne man godt have gjort før, sagde Ib Michael til den fremmødte presse i Imperial biografen.

Et uundgåeligt livsvilkår

Selvom Ib Michael var i særdeles godt humør og glædede sig til at se filmen sammen med sin ven forfatteren Morten Sabroe, var der alligevel noget, der gik ham på.

Han fortalte nemlig, at han savnede sin gode ven Troels Kløvedal, der gik bort i 2018. Forfatteren manglede i hvert fald ikke ord til at mindes Troels Kløvedal, som både var hans ven og rejsemakker.

- Jeg savner Troels, men det er et livsvilkår. Der er jo ikke en af de levende, der slipper for det livsvilkår, for det indhenter os allesammen på et eller andet tidspunkt, sagde han og tilføjede:

- Jeg skrev meget med Troels. Han kunne blive ved med at skrive mails til mig, selvom han til sidst kun havde en lillefinger at skrive med.

Troels Kløvedal sammen med Ib Michael. Foto: Jørgen Jessen

Det vil jeg tage med mig

Og selvom Ib Michael nu har vænnet sig til vennens fravær, er der alligevel noget, han altid vil huske Troels Kløvedal for og forsøge at holde i live.

- Jeg prøver at have den samme attitude, som han havde, fordi han var så taknemmelig til det sidste. Jeg vil ikke blive gammel, sur, bitter og føle mig snydt af alting, fordi livet går videre, og ungdommen kommer til. De gamle træer i skoven falder, så de kan give plads til de nye, sagde han.

De to forfattere lærte hinanden at kende, da de var medlemmer i kollektivet Maos Lyst i 70'erne. Det udviklede sig siden til et livslangt venskab som forfattere og rejsemakkere.