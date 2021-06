Kendt fra DR: Ramt af konkurs

Det seneste år har været hårdt for mange med diverse restriktioner og nedlukninger i kølvandet på coronapandemien.

Også for Jenna Løyche, som er kendt fra DR-programmet 'Dronningerne af neglekunst'.

Hendes virksomhed, Jennails ApS, er nemlig under konkursbehandling.

Det fremgår af CVR-registret.

Succesen tog fart for Jenna Løyche, da hun i 2016 vandt danmarksmesterskabet i negleknust og i 2018 åbnede sin egen negleklinik. Men nu må negledronningen altså dreje nøglen om.

- Vi har oparbejdet en del gæld i forbindelse med coronanedlukningen, hvor vi ikke ser nogen mulighed for at kunnet indfri denne inden for en overskuelig fremtid. I samarbejde med Skattstyrelsen har det derfor været den bedste løsning at lukke virksomheden, siger Jenna Løyche til Ekstra Bladet.

- Men jeg påtænker at åbne noget nyt og endnu større, siger hun videre.

Kurator for konkursboet, advokat Per Buttenschøn, bekræfter over for Ekstra Bladet, at det er en kreditor, der har begæret virksomheden konkurs.

Jenna Løyche blev kendt fra tv i programmet 'Dronningerne af neglekunst' på DR2, hvor man følger de tre negledronninger Anamarija, Nadia og Jenna.