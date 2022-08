Kendt fra 'Ex on the Beach': Er blevet single

25-årige Tabita Thinggaard, der er kendt fra realityprogrammet 'Ex on the Beach', er blevet single

Kærligheden holdt ikke for den tidligere reality-kendis Tabita Thinggaard, der tidligere på året blev kæreste med en fyr, hun mødte på et roadtrip på Tenerife.

I en såkaldt spørgerunde på Instagram skriver den 25-årige tidligere deltager i 'Ex on the Beach', at hun har haft en kæreste, men at de ikke længere er sammen.

'Jeg slog op med ham, fordi jeg kedede mig. Mit fokus er hos mine veninder/venner, det er dem, der betyder alt for mig i mit liv, og det er rigeligt', skriver hun.

Til Ekstra Bladet fortæller Tabita Thinggaard, at hun nåede at være sammen med fyren, der er fra London, i et par måneder, inden det altså blev for meget for hende.

- Jeg tror bare, det gik op for mig, hvor hurtigt jeg blev irriteret på ham. Til sidst var jeg faktisk lidt ligeglad med ham, siger hun.

- Hvad faldt du for ved ham i første omgang?

- Han var meget sød og kærlig, men det blev også for meget. Man plejer jo at sige, at det man falder for, også er det, man ender med at blive mest irriteret over til sidst, siger Tabita Thinggaard.

Droppede reality

Tabita Thinggaard kunne sidste år i et stort interview med Femina fortælle, at hun har valgt at droppe reality-tv, og at hun i dag ville ønske, at hun havde tænkt mere over de konsekvenser, der kunne følge af at være med i et reality-program.

– Det var for at prøve noget vildt, der gik imod alle mine principper. Jeg er ærgerlig over, at jeg ikke var stoppet lidt mere op og tænkt over min fremtid, men jeg var så travlt optaget af at leve i nuet, sagde hun i interviewet.

Hun har også tidligere fortalt til Ekstra Bladet, at hun mener, at produktionen burde være skredet ind og have fjernet hende fra 'Ex on the Beach' på grund af hendes mentale helbred.

Tabita Thinggaard blev kendt, da hun deltog i 'Ex on the Beach'. Siden har hun droppet at lave reality-tv. Foto: Janus Nielsen

Efter at have trukket sig fra reality-verdenen, tog Tabita Thinggaard på togt med skoleskibet Georg Stage, og senere fik hun job på et skib, hvor hun kunne gøre brug af sin uddannelse som mekaniker.

Den ekstra tid, hun får, nu hvor hun ikke skal rejse til Tenerife og besøge kæresten, skal da også bruges i det maritime.

- Jeg tror bare, jeg skal være en masse sammen med mine veninder, og så starter jeg hos Søværnet til oktober, så det glæder jeg mig meget til, siger Tabita Thinggaard.

Ekstra Bladet har tidligere talt med Tabita Thinggaard om hendes fortid hos Jehovas Vidner og hendes rejse derfra til at være Side 9-pige og realitystjerne. Læs interviewet her.

