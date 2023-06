Kendt fra 'Ex on the Beach': Nu er hun mor

Tilbage i 2018 stod den på fest og drama for Michelle Vind, da hun deltog i det populære reality-program 'Ex on the Beach'.

Nu står tv-kendissens liv på amning og bleskift, for torsdag blev hun nemlig mor til en lille søn.

Det oplyser hun på Instagram til sine mere end 47.000 følgere. Og det gik ikke til fuldstændig uden kamp.

'Tre døgn tog det, før du ville ud til os. En lang og kompliceret kamp, men du var så sej og kom ud helt perfekt', skriver Michelle Vind til opslaget, hvor hun viser sønnen frem.

Navnet på den lille ny holder den tidligere reality-deltager for sig selv. Hun røber dog i opslaget, at det starter med M.

Voldsom fødsel

Til Ekstra Bladet fortæller hun, at veerne begyndte mandag nat, men at de først tog til natten til torsdag, hvor hun blev indlagt og fik ve-drop.

Annonce:

'De ville gerne have det til at gå lidt stærkere, da pladsen var trængt, og hans hjertelyd dykkede mange gange. Men han reagerede negativt på ve-drop, og jeg begyndte at kaste voldsomt op, så ingen af os havde næring eller energi nok', skriver hun i en besked fra fødegangen.

Michelle Vind og kæresten Jesper kan nu kalde sig forældre til en lille søn. Privatfoto

Efter en længere proces, hvor hendes lille søn blandt andet måtte vendes ved hjælp af forskellige øvelser og stabiliseres med indsprøjtning af vand, blev Michelle Vind taget af den smertestillende medicin, fortæller hun.

'Det resulterede i, at jeg måtte kæmpe mig igennem seks timers aktive fødselsveer uden mad, drikke eller søvn. Så må indrømme, at jeg var ved at give op. Men så skulle der pludselig presses. Fem pressefaser, og han var ude på ti minutter', skriver hun og tilføjer:

'Efter fire timers søvn på tre dage så følte man sig lidt som wonder woman i det øjeblik'.

Michelle Vind og hendes lille dreng ligger fortsat indlagt for at sikre, at han kan trække vejret ordentligt efter at have slugt en del fostervand.

Annonce:

Ønskede en pige

Faren til den lille dreng er Michelle Vinds kæreste Jesper, som hun fandt sammen med tilbage i 2021. Han har i forvejen to sønner fra et tidligere forhold, og derfor håbede Michelle Vind i første omgang, at hun ville få en pige, har hun tidligere fortalt til Ekstra Bladet.

- Der render jo allerede to drenge rundt herhjemme plus Jepser. Så et lille ønske om en pige til flokken var der da. Men det blev en lille landmand, og det er jeg lykkelig over, for mon ikke han også har samme kærlighed til store maskiner som sin mor, sagde hun i den forbindelse.