Kendt fra TV 2: Nu skal han giftes

I flere år fik tv-seerne lov til at følge med i familien Elhauges liv, da den aarhusianske familie blev en del af 'Årgang 0'. Her mødte seerne blandt andet familiens ældste søn, Oscar, der for et par år siden også fik sit eget program på TV 2 Play.

Siden er der sket en del hos den nu 25-årige jyde, der for tre år siden mødte sit livs kærlighed, da han faldt for den jævnaldrende Nanna. Kærligheden er varet ved, og nu skal parret giftes. Det skriver Realityportalen.

- Jeg friede til Nanna på vores treårsdag derhjemme, efter vi havde været ude at spise på restaurant. Jeg gik på knæ, og hun sagde ja, fortæller Oscar til mediet.

Til Ekstra Bladet uddyber Oscar, hvordan kæresten reagerede, da han gik på knæ.

'Hun blev meget glad, rørt og overrasket. Jeg var rigtig spændt, og selvom jeg vidste, at hun ville sige ja, var jeg også nervøs, fordi det er sådan en stor ting,' skriver han i en besked.

Forud havde der været masser af planlægning fra TV 2-kendissen.

'Jeg havde tænkt på det i lang tid, og så var vores treårsdag den perfekte dag,' tilføjer han.

Til Realityportalen fortæller Oscar, at vielsen skal ske ved et kirkebryllup i maj 2023.

Nanna og Oscar har været kærester i tre år - og nu er der kommet ring på fingeren. Privatfoto

Oscar har tidligere fortalt Ekstra Bladet, at parret mødte hinanden gennem Facebook, hvor Nanna tog kontakt til Oscar.

- Jeg faldt først for hendes smukke udseende, og da vi kom tættere på hinanden, faldt jeg også for hendes skønne personlighed, fortalte den forelskede 'Årgang 0'-deltager.

For nylig er de flyttet sammen i et rækkehus i Højbjerg ved Aarhus - tæt på Oscars forældre.

Oscars mor, Tina, driver til daglig tøjfirmaet Like London - og det en fremragende forretning for hende og resten af familien, inklusive Oscar. Det kan du læse mere om her.