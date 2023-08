Kendt fra tv: Nu er han single igen

Det var en glad Kevin Johannes Larsen, der for et par uger siden kunne fortælle til Ekstra Bladet, at han havde fundet kærligheden igen efter skilsmissen fra ekskonen, Camilla Framnes.

- Jeg er meget glad for hende. Hun er anderledes og en, jeg kan lave alt med. Vi kan feste, se fodbold, ligge på sofaen, og det er virkelig rart at have en, man kan lave alting sammen med, sagde Kevin Johannes Larsen i den forbindelse til Ekstra Bladet om sin nye kæreste.

Men kærligheden varede ikke ved, og i stedet er Kevin Johannes Larsen, der er kendt fra 'De unge mødre', blevet single.

Det bekræfter han over for Ekstra Bladet.

'Tingene går ikke altid som man drømmer om, og vi måtte gå hvert til sit efter gentagne forsøg', skriver han i en besked til Ekstra Bladet.

Pisseøv

Her lægger han ikke skjul på, at han er ked af det over bruddet.

'Det er selvfølgelig pisseøv, og vi har haft det rigtig godt sammen, så det gør da ondt', siger han og fortsætter:

'Men jeg prøvet det, der er værre i mit liv, så jeg skal også nok komme videre fra dette brud, klogere og stærkere end før', lyder det videre.

Sammen med Camilla Framnes, som man i flere år kunne følge i 'De unge mødre', har Kevin Johannes Larsen sønnen Victor, mens han også har datteren Amalie fra et tidligere forhold.