Kendt fra TV2: Snød elev for løn

En sag i Tvistighedsnævnet har afgjort, at Philip Dam Hansen uretmæssigt undlod at betale en elev løn og fyrede hende før tid uden gyldig grund

Først snød den kendte landmand Philip Dam Hansen, der er kendt fra 'Hjem til gården', en elev for løn, og derefter fyrede han hende uden en gyldig grund.

Sådan lyder vurderingen fra Tvistighedsnævnet, der netop er kommet med deres vurdering af sagen, ifølge Fagbladet 3F.

Med afgørelsen følger også, at Philip Dam Hansen skal betale en godtgørelse på omkring 34.000 kroner i manglende løn samt 40.000 kroner i godtgørelse for landmandens uberettigede ophævelse af elevens uddannelsesaftale. Ifølge Fagbladet 3F har den kendte landmand accepteret vurderingen og betalt pengene.

Landmand Philip Dam Hansen er medejer af den østjyske virksomhed Troldgaarden ApS, der producerer økologisk svinekød, og her har han i flere år været vejleder for elever, mens han samtidig er kendt som dommer i TV2-programmet 'Hjem til gården'.

En af dem, Dam Hansen har haft som elev, er 24-årige Shila Kjær Pedersen, som sagen i Tvistighedsnævnet, som afgør sager om uenigheder mellem elev og praktikvirksomhed, handler om.

Hun blev i 2016 ansat som medhjælper på deltid hos Troldgaarden.

Til at starte med havde hun og Philip Dam Hansen et godt forhold til hinanden, men i 2018 begyndte det ifølge Shila Kjær Hansen at gå skævt.

- Efter min mening var der tale om dårlig kommunikation, og jeg fik ikke den læring og hjælp, jeg var blevet lovet, mens jeg samtidig blev efterladt med meget ansvar, siger hun til Ekstra Bladet.

Philip Dam Hansen har ifølge Fagbladet 3F over for Tvistighedsnævnet forklaret, at Shila Kjær Hansen gerne ville diskutere hans beslutninger som arbejdsgiver, og at det skabte udfordringer imellem dem.

Philip Dam Hansen er kendt fra 'Hjem til gården', hvor han vurderer deltagerens kreationer på gården. Foto: TV2

'Hårdt og stressende'

Shila Kjær Hansen fortæller samtidig, at hun begyndte at føle sig presset af Philip Dam Hansen til at opsige sin stilling som elev, men det ønskede hun ikke.

- Det var rigtig hårdt og stressende. Jeg passede næsten gården alene, og jeg fik det dårligt. Jeg prøvede at tale med Philip om det, men han ville ikke rigtig lytte, siger Shila Kjær Hansen, der blev sygemeldt med en depression og derfor var væk fra arbejdet i en periode, hvor hun angiveligt ikke fik den løn, hun var berettiget til.

I juli 2019 fyrede Philip Dam Hansen ifølge Tvistighedsnævnet Shila Kjær Pedersen efter flere uoverensstemmelser med henvisning til, at han ikke havde modtaget dokumentation fra en læge for hendes sygefravær. Fyringen skete, før hendes elevtid var færdiggjort.

Det var ifølge Tvistighedsnævnet imod reglerne, og derfor har Shila Kjær Pedersen fået en godtgørelse.

- Det er rart endelig at få en ende på det. Den har været i gang i rigtig lang tid. Det har givet ro på. Det har været stressende, og når jeg har skullet finde nyt arbejde, har jeg været forsigtig, lyder det fra Shila, der fortsætter:

- Jeg er egentlig okay tilfreds med hele udfaldet, siger Shila Kjær Pedersen, der ligeledes havde indgivet klager over sexchikane, som nævnet dog ikke valgte at give medhold i.

- Derfor har jeg heller ikke tænkt mig at gøre mere ved det. Nu er det et lukket kapitel for mig.

Sammen med sin mor driver Philip Dam Hansen Troldgaarden ApS. Om sagen og kritikken, siger han til Fagbladet 3F:

- Vi har taget nævnets afgørelse til efterretning, og vi ser fremad. Vi ønsker Shila al muligt held i fremtiden. Ellers har vi ikke yderligere kommentarer til sagen.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Philip Dam Hansen, men uden held.

I dag har Shila Kjær Pedersen fundet en ny gård, hvor hun er elev, og hvor hun med egne ord 'har det rigtig godt'. Hun ser frem til at blive færdiguddannet landmand til sommer.

- Jeg er fuld af gåpåmod for fremtiden. Og så håber jeg, at det her kan inspirere andre elever til at stå ved deres rettigheder. Det kan godt svare sig at tage fat i sin fagforening. Når det så er sagt, ønsker jeg det bedste for Philip fremover.