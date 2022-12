Kendt iværksætter langer ud efter politiet

Martin Thorborg er fast gæst på Remees natklub Museo.

Men natten til lørdag var det vist ikke det sjoveste sted at slå sine folder.

Museo Club i Indre København blev nemlig ransaget af politibetjente med narkohunde på grund af en mistanke om, at der foregik 'systematisk' narkosalg på den famøse natklub.

Men serie-iværksætteren, der blandt andet stod bag søgemaskinen Jubii, er ikke ligefrem begejstret for politiets indsats og den noget beskedne fangst, hvor politiet endte med at sigte tre personer for besiddelse af kokain.

Det skriver han på sin offentlige Facebook-profil lørdag formiddag.

Iværksætteren Martin Thorborg

'Nå Martin, hvordan sluttede din julefrokost så i går? Jo, jeg gik som vanligt på natklubben Museo, som mine gode venner Peter og Puk har og det var hyggeligt, indtil 30 betjente stormede stedet og smed alle gæster ud. Og resultatet var 3 gæster med kokain til eget forbrug, wow 3 promille...', skriver Thorborg og fortsætter:

'Man kunne have fundet mere ved at visitere pensionister på strøget lørdag formiddag. Men jeg håber da virkelig at Københavns Politi er stolte. 1.000 menneskers aften blev ødelagt, og mine venners omsætning på en af deres vigtigste aftener var destrueret.'

De klubglade gæster gik ud, og narkohundene gik ind, da politiet ransagede den populære natklub med mistanke om systematisk narkosalg. Foto: Kenneth Meyer

I byen med direktøren

Tidligere på dagen udtrykte en af klubbens medejere, den tidligere X-Factor-dommer og musiker Remee Jackman, ligeledes sin frustration over, at politiet spolerede festen midt i en af klubbens største aftener målt på kroner og øre.

'Hele mit koncept med Museo er at skabe en oplevelse, der er et drug i sig selv, så selvfølgelig er det ærgeligt at skulle lukke ned for en af årets største omsætninger og sende så mange glade gæster hjem', skrev Remee blandt andet i en sms til Ekstra Bladet.

Med til historien om Thorborgs raseri over politiet hører, at de to 'venner', 'Peter og Puk', mildest talt har tætte forbindelser til Museo.

Det formodes, at Thorborg hentyder til dj'en Peter Visti og restauratøren Puk Lykke, der danner par som forlovede.

Både Peter Visti og Puk Lykke var ifølge Heartbeats med i ejerkredsen fra start, og sidstnævnte er ovenikøbet administrerende direktør i selskabet bag Museo, LKG Night Aps.

Remee på Museo kort efter åbningen sidste år. Foto: Museo Natklub

Spørger man politiet, fik ordensmagten dog mere ud af operationen end bare tre kokain-sigelser.

I forbindelse med ransagelsen udtalte Simon Hansen, der er leder af Operativ Specialafdeling fra Københavns Politi, i en pressemeddelelse:

- Vi har modtaget oplysninger om, at der på stedet bliver handlet systematisk med narkotika, og derfor slog vi til i nat. Vi har gjort nogle fund, der bestyrker vores opfattelse, og vi skal nu arbejde videre med sagen.

Ekstra Bladet forsøger at få en uddybende kommentar fra Martin Thorborg om hans dårlige oplevelser i byen fredag nat. Han er i skrivende stund ikke vendt tilbage.

