Kendt jazzsangerinde måtte køre taxi

Ingen passer bedre til rollen som den seje, hårdtarbejdende Trish i musicalen ’Kinky boots’ end jazzsangerinden Ann Farholt, for hun er om nogen et eksempel på et menneske, der nægter at sætte sig hen i selvmedlidenhed, når livet går hende imod. Og det har det gjort nogle gange.

I 'Kinky Boots' danser Ann Farholt lige som de øvrige på scenen rundt i lange, knaldrøde støvler direkte fra støvlefabrikken. Foto. Anthon Unger

I musicalen, som havde premiere på Det ny Teater 10. februar, optræder Trish, som er en enlig mor og fabriksarbejder, der kæmper for at forsørge sine to børn. Denne beskrivelse kunne være 55-årige Ann Farholt selv, for da hun efter sin ellers fredelige skilsmisse fra den verdenskendte jazz-saxofonist Jesper Thilo røg ned i et hul, og mistede hun en masse kontakter og jobs.

Jesper Thilo og Ann Farholt havde nemlig ikke kun kørt parløb i privaten, hvor de havde fået den nu snart 21-årige Rebecca. De havde også været et par på scenen, men da mange af både de danske og internationale kontakter oprindeligt var etableret via den 25 år ældre Thilo, blev Farholts telefoner efter skilsmissen pludselig helt stille.

– Det er ikke forbudt at være selvmedlidende eller miste gejsten og være ked af det i en periode, men man skal ikke lade sig lamme af det. Det at sidde og jamre i en krog har hverken én selv eller familie og venner glæde af. Og frem for alt kan man ikke betale husleje med jammer og triste miner.

Ann Farholt brugte to år i en taxi på at rette sin økonomi op. Foto: Anthon Unger

Skeen i anden hånd

Ann Farholt prøvede i et stykke tid at holde skindet på næsen ved at låne sig frem, indtil situationen bedrede sig, men den strategi havde også en udløbsdato, så til sidst stod det klart for hende, at når det var tyndt med jazz-jobs, måtte skeen tages i den anden hånd.

– Gudskelov lever vi som snotforkælede danskere i et land, hvor systemet hjælper folk, som i en periode hænger med rumpen i vandskorpen. Man kan få støtte til rigtigt mange ting, hvis man ikke er for fin til at gribe den udstrakte hånd, så da de gav mig muligheden for at få et hyrevogns-kørekort, greb jeg chancen med taknemmelighed, og det fortrød jeg aldrig. Nogle vil nok mene, at det var et stort spring fra at have været efterspurgt sanger og have optrådt med alle de store på den danske og internationale jazzscene og til at få et job hos Taxa, men jeg ville ikke forsørges.

– Jeg ville tjene mine egne penge, så jeg kunne opretholde et liv for mig og min datter, siger hun og tilføjer:

– Men nu er der heldigvis igen kommet gang i min egen forretning igen, smiler Ann Farholt. Foto. Anthon Unger

– Min datter skulle ikke opdrages til, at man som rask, voksen kvinde bare kunne sidde derhjemme og få understøttelsen ind på kontoen. Hun skulle lære, at man tager et job, og så passer man det. Har man hovedpine eller menstruation, snupper man en pille. Personligt skal jeg være mere end dødssyg, før jeg lægger mig.

Appelsin i turbanen

I to år kørte Farholt hyrevogn, og hun elskede hvert sekund – og samtidig fik hun rettet op på sin økonomi.

– Men nu er der heldigvis igen kommet gang i min egen forretning, dels har jeg været syngepige på Bakken i nogle sæsoner ved siden af jazzen, dels har jeg lavet min egen trio, hvor vi optræder med et musikalsk og humoristisk show. Og nu er den store appelsin faldet i min turban med en rolle på Det Ny Teater.

– At få lov til at spille en stærk kvinde, som ikke er bange af sig, er lige noget for mig. Jeg behøver nærmest ikke at spille komedie, for jeg føler mig type-castet, og det er en helt vild chance at få. Faktisk tøver jeg ikke med at kalde jobbet for en livsdrøm.

– Hver dag giver mig nye oplevelser, som jeg sultent sluger, for jeg har altid drømt om en dag at arbejde som skuespiller.

