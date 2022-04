Kendt keramik-konflikt: Vild udvikling

Bitz-balladen vedrørende nogle af hans keramikprodukter, der mindede lidt for meget om en anden keramikers, er afgjort ved to retsinstanser og kommer ikke i Højesteret, men dermed er tvisten langt fra slut

Ekstra Bladet har tidligere skrevet om en yderst profileret sag, hvor tv-ansigtet Christian Bitz og grossisten F&H blev beskyldt af keramikeren Kasper Würtz for at have ladet sig inspirere lige vel rigeligt af hans keramikprodukter og dermed for at have krænket ophavsretten.

Det var både Sø- og Handelsretten og senere Østre Landsret enige med Würtz i vedrørende fire af hans produkter, hvorfor Bitz og F&H, der selvsagt ikke var enige, forsøgte allersidste mulighed: at anke til Højesteret for på den måde måske at blive renset.

Det nægtede procesbevillingsnævnet dem dog - skyldspørgsmålet står ved magt - og derfor skal Sø- og Handelsretten nu udmåle en passende erstatning til Kasper Würtz for krænkelsen.

Men F&H giver ikke så nemt op. Det skriver B.T.

Hæver beløbet

Kasper Würtz' advokat, Johan Løje, bekræfter således over for mediet, at F&H nu kræver kompensation for tabt fortjeneste.

De mener således, at Kasper Würtz er kommet med udtalelser og har sagt nogle ting offentligt om sagen, der har skadet deres virksomhed og i forlængelse af det deres omsætning.

- De er kommet med det, der hedder et modkrav til kompensation. Så de har sagt, at hvis Kasper Würtz skal have penge, så har de et modkrav, siger Løje til B.T. og undrer sig i samme moment over, at man overhovedet forsøger at få kompensation i en sag, hvor man allerede har tabt ved to retsinstanser.

F&H har ifølge Johan Løjes udtalelser i B.T. en idé om, at man i grossistvirksomheden har tabt et relativt stort tocifret millionbeløb, og det forsøger man altså nu at få dækket helt eller delvist.

Han fortæller, at han i samråd med sin klient har rejst et krav på tre mio. kr. mod F&H, som man i øvrigt snart vil hæve, og at de forventer, at F&H vil gøre præcis det samme.

Har skadet forretningen

I et skriftligt svar til B.T. oplyser F&H, at Kasper Würtz ifølge dem har udtalt sig misvisende om deres forretning, og at det skulle have skadet deres salg af det famøse Bitz-stel.

Derudover betoner man, at landsretten faktisk frikendte en række Bitz-produkter, der ikke blev vurderet til at have krænket ophavsretten, og at man skal huske på, at der findes hundredvis af Bitz-produkter, der IKKE er beskyldt for at være lidt for inspireret af andres arbejde.

Endvidere nævner de i det skriftlige svar til B.T., at Sø- og Handelsretten har givet F&H ret i, at en ekspert bør vurdere Kasper Würtz' udtalelser, og at retten vil forholde sig til modkravet i november, når retten i forvejen skal vurdere Kasper Würtz' krav mod F&H.