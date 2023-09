Kendt kok misbrugt: - De er iskolde

Claus Holm beder i et opslag på Facebook sine følgere om at være opmærksomme, da luskede typer misbruger hans ansigt og navn til svindel

Den profilerede kok Claus Holm, der blandt andet er kendt fra 'Go' morgen Danmark', bliver misbrugt til svindel.

Det skriver kokken på sin Facebook-profil:

'Så er den gal igen. Nogen bruger Holms kønne ansigt og skriver pis og papir til jer og det er træls og jeg er ked af det', indleder han sit opslag, hvor han også opfordrer folk til at være vakse ved havelågen, så de ikke ender med at blive snydt.

'Mange af mine gode venner og følgere bliver snydt af de profiler, fordi de bruger billeder af mig, Anne og mig og min hund Otto. Det er svært at kende forskel, men der er nogle ting, som aldrig vil ske'.

Claus Holm skriver videre i sit opslag, at han eksempelvis aldrig kunne finde på at bede om personfølsomme data som mailoplysninger, kontooplysninger, pinkoder eller detaljer om MitID.

'Det må du aldrig give til nogen, heller ikke mig. Hvis det sker, så er det ikke mig. Det er en, der giver sig ud for at være mig', skriver han.

Raser mod Facebook-ejer

Til Ekstra Bladet fortæller Claus Holm, at flere af hans følgere er blevet lovet 5000 kroner i såkaldte 'giveaways', hvis de bare lige følger et bestemt link.

- Jeg er jo ikke blevet hacket, de har ikke skrevet fra min profil, men de udgiver sig for at være mig, og skriver til mennesker, som risikerer at blive snydt, hvis de ikke er opmærksomme, siger han og forklarer, at han ikke har fået den store hjælp af Meta, der står bag Facebook.

- De gør nul og en skid ved det. De er iskolde og siger, de ikke kan gøre noget. De tjener milliarder på, at vi bruger deres medie, men de kan ikke hjælpe med noget så simpelt som at få stoppet det her.

- Hvordan føles det, at der sidder nogen derude og misbruger dit navn og ansigt på denne her måde?

- Det er jeg træt af. Jeg har lyst til at flå skelettet ud af røvhullet på dem. Det giver mig også meget arbejde, for jeg prøver jo at hjælpe dem, der kontakter mig, som er blevet snydt. Jeg kunne også bare lukke min side ned, så der ikke var nogle problemer, men jeg kan godt lide det fællesskab, jeg har på Facebook med mine følgere, siger kokken.

Claus Holm blev et kendt ansigt som fast huskok i 'Go' morgen Danmark', ligesom hans ansigt blev yderligere eksponeret, da han i 2020 var med i TV 2-hittet 'Fem fede kokke', hvor han indledte et større vægttab sammen med kokkene Umut Sakarya, Casper Sobzcyk, Mikkel Marschall og Jeppe Foldager.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Meta, der står bag Facebook.