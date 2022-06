Kendt komiker taler ud om skavank: - Jeg har ingen skam

Dan Andersen skal endelig være far, men først efter en periode med frustrationer. Den sjove mand har nemlig sædproblemer, og han ærgrer sig over, at det i folkemunde er forbundet med at være en mand at skulle have 'Ferrari-sæd'

Komikeren Dan Andersen og hans forlovede, Cille, kunne for nylig afsløre i bl.a. Ekstra Bladet, at de venter en pige senere i år.

Men at det endelig lykkedes, skete først efter en længere kamp for at parrets kvindelige halvdel skulle blive gravid.

I begyndelsen anede de ikke, hvorfor Cille dog ikke kunne blive svanger. Der skete bare ingenting, selv om de havde prøvet i over et år.

De tyede derfor til mere målrettet sex, når hun havde ægløsning, men da der fortsat ikke var bid, begyndte de på en fertilitetsbehandling, der involverede inseminationer. Dan Andersen fandt nemlig ved et lægebesøg i sidste ende ud af, at han har 'moderat nedsat sædkvalitet'.

Interviewet er åbenlyst lavet inden, Dan og Cille for nylig fandt ud af, at de 'er gravide', men alligevel bringer ugebladet Femina i denne uges udgave en snak med Dan Andersen, hvor han beretter om parrets graviditets-kamp samt de problemer, han har med 'mosevand i sprøjten'.

- Det er så meget forbundet med at være en mand, at have 'Ferrari-sæd'. Det er jo helt instinktivt naturligt for os at formere os, og hvis jeg ikke kan det, er der en stærkere han, der skal overtage min plads.

- Det virker, som om kvinder er bedre til at snakke om det, hvor mænd jo nærmest først finder ud af det, når de vil have et barn. Det er lidt en ting, at mænd venter for længe med at gå til lægen. Vi snakker ikke så meget om vores problemer. Det ville klæde os, hvis det også blev en omklædningsrum-snak, og jeg ville da ønske, at mere åbenhed omkring det kan få flere unge til at gå ned og få testet deres sæd, siger Dan Andersen til Femina.

Hun tager slæbet

Dan Andersen har skullet bruge noget tid på at fordøje det faktum, at han ikke kunne formere sig så nemt som andre mænd, men fortæller samtidig, at han ingen skam har omkring det.

I stedet har han besluttet sig for at tale højt og åbent om problemet, så andre måske kan lære noget af hans historie.

Der er dog én ting, han er ked af ved hele forløbet - og mest på sin forlovedes vegne. Dan Andersen fortæller således til Femina, at han ærgrer sig over, at det er hans bedre halvdel, som har måttet tage det største slæb i forhold til behandlingerne.

For ham er det værste ikke at sprøjte i en kop og køre det til gynækologen gemt i underbuksen, så prøven beholder noget, der minder om kropstemperatur, men derimod at Cille - ud over at skulle gennemgå graviditeten senere - også skulle have de månedlige sprøjter, scanninger og bøvl med at få sat sæden op i sig

Dan Andersen og Cille skal endelig være forældre. Men inden det kom så vidt, nåede Dan Andersen at fortælle om den fertilitetsbehandling, de har gennemgået og hans sædproblemer. Foto: Jonas Olufson

I interviewet fortæller Dan Andersen, at han er 'optimistisk i forhold til at få et barn'. Og det gjorde han ret i. Som nævnt ovenfor er det nu endelig lykkedes:

- Det var vores sidste chance, inden vi skulle over i noget mere alvorlig fertilitetsbehandling. Lige nu har vi kun prøvet insemination, og derefter skulle vi have været skridtet videre og få taget æg ud og den slags ting. Så det var ret dejligt, at det lykkedes, udtalte han til Ekstra Bladet tidligere i maj.