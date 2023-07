Kendt musiker afslører graviditet: Var ikke planlagt

Den 30-årige musiker og trommeslager Ihan Haydar fra bandet Liga er gravid.

Det afslører hun på den røde løber til premieren på 'Barbie'-filmen i Imperial tirsdag.

Faderen til barnet er hende kæreste gennem ti år, Esben Svane.

- Graviditeten var ikke planlagt, men vi er meget spændte på at blive forældre, siger hun til Ekstra Bladet.

Udover at spille i bandet Liga, har hun vundet det danske Melodi Grand Prix hele to gange. Dels med Reddi i fjor og dels som musiker i bandet ved Soluna Samays sejr i 2012. Foto: Jonathan Damslund

Hun er nu fem måneder henne, men fortæller, at de dog ikke kender barnets køn endnu.

- Det vil vi dog gerne vide, og vi finder ud af det næste måned. Da laver vi en lille fest, et babyshower, for familie og venner med balloner, hvor vi afslører kønnet, siger Ihan og fortsætter:

Annonce:

- De første tre måneder har jeg haft det forfærdeligt - kvalme, opkast osv. Men nu begynder jeg at få det godt igen. Jeg har sindssygt god energi. Jeg har koncerter hele året, så jeg tænker bare, at jeg kører derudaf, indtil jeg ikke kan mere. jeg er ikke typen, der kan sidde derhjemme og ikke lave noget, så når jeg har født, tænker jeg, at jeg kommer tilbage, så hurtigt jeg kan.

Skjulte karriere for forældre

Udover at spille i bandet Liga, har hun vundet det danske Melodi Grand Prix hele to gange. Først i 2012 som 18-årig i bandet hos Soluna Samay og senest i 2022 med bandet 'Reddi.

Ihan Haydar har tidligere fortalt, at hun igennem sin ungdom skjulte, at hun var professionel trommeslager for sine forældre, fordi det ikke var anset, at en pige brugte så meget tid i en maskulin domineret verden.

- Til det danske Grand Prix bildte jeg minde forældre ind, at jeg var på fysik-udflugt med min klasse i fire dag. Og så tog jeg afsted. Jeg vidste bare, at jeg ville fortryde det resten af mit liv, hvis ikke jeg gjorde det. Og tænk, hvis jeg ikke havde taget den chance!

Det sagde hun til Ekstra Bladet i forbindelse med Melodi Grand Prix 2022.

Læs også: Løgn banede vejen til Melodi Grand Prix