Kendt radiovært scorer nyt job

Hvis du er lytter af JFM Lyds hovedkanal, Classic FM, så kommer du snart til at høre en velkendt stemme buldre ud af din radio.

Dj og radiovært Dan Rachlin har nemlig scoret sig en ny tjans og bliver fra 14. august kanalens stemme på eftermiddagssendefladen.

Det oplyser JFM, der er Danmarks næststørste privatejede mediekoncern, i en pressemeddelelse.

- Det var nemt for mig at sige ja til stillingen, for jeg får lov til at tage min personlighed, mine meninger og holdninger med i studiet live hver dag og samtidig formidle musik og hits til andre mennesker, som er den største glæde for mig, udtaler Rachlin i pressemeddelelsen.

Det er bestemt ikke første gang, at Dan Rachlin kaster sig ud i at lave radio. P3, Nova FM, VH1 og The Voice er nogle af de radiokanaler, hvor Rachlin har været vært.

Radiodirektøren for Classic FM, Søren Bygbjerg, har også ansat DR's Kenny Jensen, der tidligere har arbejdet på blandt andet P3, P4 og P5, ligesom han også har ansat Christel Ekelund, der har en fortid på Nova og The Voice

JFM har fire kommercielle radiostationer: Classic FM, Skala FM, VLR og Radio Viborg samt en række digitale musikkanaler på DAB, app og web.