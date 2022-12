Kendt rapper i julehjælp: - Jeg er en ussel hund

Tre kendte ansigter har slået pjalterne sammen og doneret julegaver og mad til 100 familier. Kendt rapper siger, at han gør det for sin egen skyld

Skuespiller og komiker Melvin Kakooza har over julen spredt juleglæde til 100 trængende familier sammen med skuespilleren Dar Salim og rapperen Benjamin Hav.

Det skriver Salim og Kakooza på deres Instagram-profiler, hvor man også kan se et sammendrag af glade børn, glade kendisser og massevis af fyldte poser.

'Melvin, Benjamins & Dars julehjælp. Ca 100 dejlige familier og børn nåede vi at give julemad og gaver. Vi besøgte dem i privaten, på herberg og inde i byen', skriver Dar Salim i opslaget og sender blandt andet et skud ud til fodboldspilleren Martin Braithwaite og rapperen Kesi, der angiveligt har spædet til.

Benjamin Hav og Melvin Kakooza har før stået på scenen sammen, blandt andet sammen med Martin fra Saveus på Smukfest i sommer. Foto: Per Lange

- Jeg er en ussel hund

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra de tre hovedpersoner, men kun Benjamin Hav er vendt tilbage med et - som altid med den tidligere Benal-rapper - noget kryptisk svar.

'Jeg vil helst ikke lave for meget larm omkring mit enorme og ekstraordinært uselviske arbejde med folk, der mangler. For sandheden er, at vi alle mangler', skriver han og fortsætter, stadig på kryptisk vis:

'Jeg kan godt lide at hjælpe andre, fordi det føles dejligt, så det er i høj grad for at fodre min egen lille dopamin-djævel bagerst i mit lille hoved. Mere end det er fordi, jeg er sød. Jeg er en ussel hund, det er vigtigt at forstå, når snakken falder på mig, men jeg elsker at hjælpe, fordi det gør mig glad, og jeg elsker at være glad, fordi det gi’r mig glæde, og glæde er godt for mig, siger min anger management coach', skriver han i en besked til Ekstra Bladet.

