Kendt rigmands årsregnskab: Mister en halv milliard

Det lader til at have været et hårdt år for forretningsmanden Karsten Ree, der har mistet en halv milliard kroner i sit selskab i 2022 på trods af forventninger om et positivt resultat

2022 var ikke det år, som Karsten Ree måske havde håbet på.

Det viser det netop offentliggjorte regnskab fra hans selskab Karsten Ree Holdning B ApS.

Her lyder resultatet af selskabets aktiviteter nemlig, at der er et tab på 537,2 millioner kroner. Desuden lider koncernen også et tab på 536 millioner kroner.

Det fremgår af Virk.

Ledelsen havde dog forventet et positivt resultat for året - både for koncernen og moderselskabet. Men resultatet stemmer tydeligvis ikke overens med de forventninger.

Her lyder forklaringen i årsregnskabet, at resultatet er påvirket af kurstab på værdipapirer.

Til Ekstra Bladet skriver forretningsmanden via sin kone Janni Ree, at 'det er der ingen ben i'.

Derudover har Karsten ikke nogle yderligere kommentarer til sagen.

Ifølge selskabet selv er formålet at 'eje aktier i tilknyttede virksomheder samt drive finansiering og formueforvaltning samt handel'.

Annonce:

Størstedelen af Karsten Ree Holding B ApS er ejet af Ree og hans sønner personligt, mens en mindre del er ejet gennem et andet af familiens holdingselskaber.

Koncernregnskabet viste et underskud før skat på 115 millioner kroner, mens egenkapitalen er godt 279 millioner kroner.

Rentehop: Skal du omlægge dit lån?

Tidligere haft uheld

Det er ikke første gang, at Karsten Ree lider et større tab.

Tidligere har forretningsmanden investeret store beløb i Kina-giganten Alibaba. Og det endte med at bide ham i røven.

Formuen styrtdykkede med omkring 900 millioner kroner på et år, som fremgik af Økonomisk Ugebrevs liste over de rigeste danskere i 2022.

Ekspertens tre råd til en robust formue