Kendt skuespiller: Boykotter VM i Qatar

Det skandaløse VM i Qatar er lige om hjørnet. Ekstra Bladet var på den røde løber for at spørge de kendte, om de selv skal se det på trods af kritikken af slyngelstaten Qatar

Torsdag aften vrimlede det med skuespillere og instruktører til Nordisk Film's prisuddeling 'Isbjørnen'.

Og med under to uger til Danmarks første VM-kamp i ørkenstaten Qatar var det en oplagt mulighed for at høre de kendte danskere, om de selv skal se med på trods af utallige historier om brud på menneskerettigheder og slavelignende forhold for de migranter, der har arbejdet for at udbygge infrastrukturen op til VM.

Ekstra Bladet kan nu løfte sløret for den overordnede indstilling: Det er noget værre rod dernede... men vi skal bede om at se det alligevel.

Dog med en enkelt undtagelse.

- Fandeme et dilemma

Biografaktuelle Paprika Steen skal se bold, men synes det er et svært dilemma. Foto: Emil Agerskov

En af aftenens fodboldglade gæster er skuespiller og filminstruktør Paprika Steen, der er højaktuel med sin nye film 'Fædre og Mødre'.

Og efter en lang periode med hårdt arbejdspres, er hun klar på en slapper med VM i skærmen.

- Det kan jeg love dig for. Nu har jeg arbejdet rigtig meget, så når jeg er ved at have fri, skal jeg bare ligge i min seng og se 'The Crown' og fodbold, siger hun til Ekstra Bladet.

Hun understreger dog, at hun har gjort sig overvejelser om, hvorvidt man skal boykotte det kontroversielle arrangement eller ej.

- Jeg synes, at det er svært, og jeg synes, man sætter fodboldspillerne og træneren i en sindssyg svær situation. Jeg kan godt forstå kritikken, men det er fandeme et dilemma. Jeg har meget ømhed for truppen og træneren, det er meget humane mennesker og et elskeligt hold, men samtidig kan jeg da godt forstå, at det er et kæmpe problem, siger hun og fortsætter:

- Jeg kunne godt tænke mig, at alle aflyste, men så er der jo ikke noget VM, og der er fire år til det næste. Jeg kan godt forstå dilemmaet, men jeg er ikke en pige med paroler.

- Enormt meget dobbeltmoral

Skuespilleren Nicolaj Kopernikus skal også bede om at se Danmarks drenge i aktion i Qatar. Foto: Emil Agerskov

Også kollegaen Nikolaj Kopernikus melder sig som roligan under de danske faner.

- Jeg skal i den grad se VM, siger han begejstret til Ekstra Bladet.

Han mener dog ligesom Paprika Steen, at der er problemer forbundet med årets VM, og at det - selvom man nu engang er dilemma-ekspert - er svært at tage stilling til som menig fan.

- Jeg synes, der florerer enormt meget dobbeltmoral på en måde. Jeg har svært ved at overskue det. Jeg interesserer mig enormt meget for fodbold, og jeg kan mærke, at jeg blacklister det i hvert fald ikke. Jeg hepper på Danmark, men er irriteret over det, der foregår, det skal ikke være nogen hemmelighed.

Aftenens vært, skuespiller Birgitte Hjort Sørensen, skal ikke se VM. Dog primært, fordi interessen ikke er der. Foto: Emil Agerskov

- Jeg synes, at der i mange andre sportssammenhænge, som foreksempel OL, er de samme politiske problemstillinger, man er nødt til at forholde sig til. Men lige her må jeg være ærlig at sige, at jeg ser VM og boykotter det ikke, siger Nicolaj Kopernikus.

Kopernikus tøver først lidt på fantasi-scenariet om, hvad han selv ville gøre, hvis der kom et skuespiller-gig i Qatar. Men slår så fast:

- Du ville ikke afvise det?

- Jo, det tror jeg faktisk, jeg ville, hvis jeg skal være helt ærlig. Så kan man jo spørge sig selv, hvorfor jeg så alligevel vil se VM. Men som sagt er jeg meget glad for fodbold, og jeg glæder mig lidt til at se de kampe.

Sofa-boykotter med manden

'Kastanjemanden'-stjernen Iben Dorner boykotter VM fra sofaen. Foto: Emil Agerskov

Aftenens eneste sofa-aktivist var 'Kastanjemanden'-stjernen Iben Dorner.

Og her var svaret tydeligt:

- Skal du se VM?

- Nej, det skal jeg ikke.

- Hvorfor ikke?

- Det er en lang snak, og jeg vil ikke begynde at kloge mig på en hel masse, men jeg har ikke lyst til at støtte op om det land, det foregår i. Der er bare nogle ting med (mangel på, red.) menneske- og kvinderettigheder, som jeg ikke går ind for. Jeg synes, det er en mærkelig beslutning, siger skuespilleren.

Hun påpeger desuden, at hendes mand også boykotter VM, selvom han plejer at følge meget med. Dermed flugter Dorners budskab godt med det 'Human Rights Watch'-net, der agerede aftenens håndtaske.

Aftenens eneste egentlige politiske indslag, kulturordfører i Venstre Jan E. Jørgensen, mener ikke, Danmark skal være officielt repræsenteret i Qatar. Men han skal alligevel se kampene - måske med sin søn Valdemar. Foto: Emil Agerskov

