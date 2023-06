Kendt TV 2-vært: Taler ud om sin nye rolle

Hans rejse gennem livet har været præget af mod, personlige kampe og selverkendelse, og hele Danmark har haft mulighed for at følge hans livshistorie.

I 2016 sprang Abdel Aziz Mahmoud ud som homoseksuel på landsdækkende tv i DR2-programmet 'Familien fra Lærkevej', der følger ham og hans dansk-palæstinensiske familie.

Den kendte journalist, der siden 2019 har været vært på TV 2's talkshow 'Go' aften Live', fylder 40 år søndag 11. juni.

I august blev han, hans mand, Andreas Gylling Æbelø, og deres veninde Anne Gregersen forældre til datteren Ava.

- Vi føler os heldige. Jeg ser meget positivt på alle de ting, der gør os lidt anderledes i forhold til en mere traditionelt opbygget familie. Vi er flere om ansvaret, pasningen, økonomien og alt det praktiske, siger han.

Abdel Aziz Mahmoud er forfatter til bogen 'Hvor taler du flot dansk!', der vandt Læsernes Bogpris i 2017. Han har også skrevet samtalebogen 'Fra Libanon til Lærkevej' i samarbejde med sin mor, Souad Taha, og journalist Gitte Løkkegaard. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Det har overrasket ham, hvor meget personlighed et barn kan have allerede fra starten, og hvor svært det kan være at planlægge eller forestille sig barnets behov, før det opstår.

- Vi er tre forældre og indstillet på at være fleksible og tage en uge ad gangen. Men det skal være ud fra barnets præmisser, siger han.

Efter at han er blevet far, har han indarbejdet flere faste rutiner i sit liv. For eksempel står han op og går i seng på næsten samme tidspunkter hver dag.

- Tidligere har vi følt os lidt friere og spontane og nærmest gjort, hvad der passede os. Men jeg må sige, at jeg værdsætter denne nye struktur i mit liv, siger han.

Han tænker over, hvilken far han gerne vil være, og hvilken far han selv har haft. Familien har altid betydet meget for ham.

- Min far har rykket sig og udfordret sig selv mere end nogen anden forælder, jeg kender i det danske samfund, siger han og tilføjer:

- Han har tilladt sig selv at komme i tvivl og har ladet sine børn opdrage på ham.

I august blev Abdel Aziz Mahmoud, hans mand, Andreas Gylling Æbelø, og deres veninde Anne Gregersen forældre til datteren Ava. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Forældrene udfordret

Og det vil ikke overraske Abdel Aziz Mahmoud, hvis hans datter kommer til at pege på nogle områder, hvor han selv har været lidt forstokket, og lære ham noget nyt, når hun bliver ældre.

- Mine forældre er blevet udfordret på både min seksualitet og på det at blive dansk, siger han og fortsætter:

- Altså hvor meget man skulle afgive af det, som man kom fra, for at tilpasse sig det nye. Det har ikke været ligetil.

Bliver rørt

Nu hvor Abdel Aziz Mahmoud fylder 40 år, hvad ville han så gerne sige til sit yngre jeg, der lige er blevet student fra gymnasiet, hvis han havde muligheden?

- Jeg bliver helt rørt nu, siger han og holder en pause.

- Hvis 40-årige Abdel havde en tidsmaskine og kunne sige noget til 18-årige Abdel, ville jeg sige: 'Du ser sgu bedre ud, end du nogensinde har gjort'.

- Jeg ville nok også fortælle ham, at han skal elske sig selv, siger han. Vær ærlig over for din familie og dine venner tidligere. Lad være med at bruge så mange kræfter på at være en anden end den, du er.