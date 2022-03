Kendt tv-kok magtesløs: - Jeg er pisse sur!

Mandag kunne Ekstra Bladet berette, at tv-vært Kristian Bech var blevet udsat for pengeafpresning i forbindelse med et hackerangreb på hans Instagram-konto. Det endte som bekendt lykkeligt, da Bech genvandt kontrollen over sin profil.

Det samme kan desværre ikke siges om tv-kok og YouTube-stjerne Jacob Jørgslund, hvis Instagram-konto blev hacket for næsten ti dage siden af ukendte gerningsmænd, som kræver et beløb for at give ham den tilbage.

- Det er virkelig grænseoverskridende, at der er en fremmed, som har fuld adgang til min konto. Jeg bliver pisse sur, fordi jeg ved ikke, om det er en 13-årig dreng, der sidder på den anden side af jordkloden, der driller mig, eller om det er en terrorist, siger en tydelig berørt Jacob til Ekstra Bladet.

- Jeg har selvfølgelig kontaktet Instagram og udfyldt alle mulige formularer, men man kan ikke få fat på nogle personer derfra, så lige nu afventer jeg bare. Jeg tør ikke at gå i dialog med gerningsmanden, og jeg tør heller ikke at give ham penge, fordi så vil han sikkert bare have flere. Jeg sidder dagligt og prøver at finde en løsning, men det ser ikke lovende ud i øjeblikket, tilføjer han.

27-årige Jørgslund har omkring 39.000 følgere på det sociale medie, som han nu frygter at miste som en direkte konsekvens af hackerangrebet.

- Jeg ærgrer mig meget over det, fordi jeg har brugt fem år på at bygge den her konto op, som har været grobund for mine virksomheder, der tæller en restaurant, en onlineshop og min YouTube-konto. Jeg frygter at miste rigtig mange års arbejde og skulle starte forfra, fortæller tv-kokken.

- Hver dag jeg ikke har den konto til rådighed, er det et tab for de virksomheder, jeg har.

I foråret 2021 optrådte Jacob Jørgslund i 'Madnørderne' på DR1 og DR TV, og derudover har han ad flere omgange medvirket i 'Go' Morgen Danmark', hvor han rundhåndet har delt ud af sine gode tips til madlavning.