Kendt tv-par: Smider millioner for sommerhus

3.150.00 kroner.

Det er beløbet, som tv-parret Lasse og Josefine Sjørslev Høgh har måttet smide for at blive ejerne af et 100 kvadratmeter stort sommerhus i nordsjællandske Dronningmølle.

Det viser oplysninger fra tingbogen.

Ifølge salgsopstillingen er der tale om et 100 kvadratmeter stort hus i to plan, mens der også er en 24 kvadratmeter stor kælder, ligesom der er nyt tag og nye vinduer efter en renovation i 2020.

Huset ligger på en helårsgrund og kan således benyttes hele året, hvis man ikke kun ønsker at bruge det som fritidsbolig.

Fik rabat

Parret har sikret sig en rabat. Da huset først blev sat til salg i december, lød den ønskede pris fra sælger på 3,3 millioner kroner.

Forinden havde huset ifølge Boliga været til salg med flere nedslag i prisen. Først ramte det markedet i juni 2021 med en salgspris på 3.895.000, inden det i både september 2021 og februar 2022 blev nedsat med 200.000 kroner.

I juli 2022 blev det så helt fjernet fra markedet, inden det altså i slutningen af året igen kom til salg - med en endnu lavere pris.

49-årige Lasse og hans 15 år yngre hustru overtager boligen på mandag 15. maj.

Kæmpe lykke

De to mødte hinanden i 2018, og i december 2019 blev de gift. Lige knap to år senere ramte lykken parret, da Josefine fødte deres første fælles barn, datteren Molly.

'Molly kom til verden i går. Vi er blæst bagover af lykke,' lød det dengang på Instagram fra Lasse Sjørslev, mens Josefine Høgh var mindst lige så lykkelig:

'Sig hej til Molly. Den vildeste lykkesrus nogensinde. Tak for at lande hos os!' skrev hun dengang på det sociale medie.

Lasse Sjørslev har i forvejen to børn fra et tidligere forhold, mens datteren var Josefine Høghs første barn.

Han er kendt fra TV 2, hvor han blandt andet har præsenteret nyheder hos TV 2, ligesom han også er vært på 'Go' Aften Live'. Også Josefine Høgh er kendt fra skærmen, hvor hun blandt andet har været vært på forskellige sportsdækninger hos DR.

De 3.150.000 er dog kun en sjat af et andet sommerhus, der for nylig er blevet solgt i Dronningmølle. Her solgte rigmanden Janus Friis nemlig for nylig sit sommerhus, som han havde krævet 40 millioner kroner for.