Kendt tv-vært: Endelig skete det

Hun er ikke medlem af en fanklub. Det behov har hun ikke, for når man som Miriam Zesler har dyrket Prince siden 11-års-alderen, ligger hans musik så dybt i sjælen og er gået så meget i blodet, at det nærmest er privat.

Det er sådan her, at vi er vant til at se Miriam Zesler, som den kompetente og nøgternt anlagte tv-vært. Men hun har også en anden siden. Foto: Per Arnesen/TV2

- Jeg har faktisk aldrig følt trang til at dele min Prince-fascination med andre. Alle, der kender mig, har vidst, at jeg var - og er - mega-fan, men det var først i forbindelse med hans død, at jeg offentligt fortalte om mit forhold til ham og hans musik, fortæller den nu 42-årige TV2-vært.

Miriam Zesler har i nogle måneder vidst det, som først i slutningen af forrige uge blev klart for alle os andre: At der ville komme et nyt musikalbum fra den afdøde kunstner.

’Welcome 2 America’ hedder det.

Kender man sin Prince, ved man, at han som helt ung og ganske ukendt kunstner i 1977 blev fotograferet her ved det i forvejen kendte vægmaleri med noderne til Maurice Ravals Gaspard de La Nuit i Downtown Minneapolis af fotograf Robert Whitman. Foto: Privat

Uudgivet Prince-musik

- ’Endelig’, sagde jeg, da jeg oprindeligt hørte det, for der ligger så meget uudgivet musik efter ham, så selvfølgelig håber vi, der elsker hans musik, at det kommer ud på et tidspunkt. Og det gode ved det seneste album er, at det var færdiglavet, før det røg i skuffen, siger Miriam og fortsætter:

- Det vil sige, at det er Prince selv og hans tanker, der sendes ud. Det er ikke noget som andre post festum har stykket sammen og valgt at sende på gaden. Det er et fedt album, lyder det.

Man skal ikke bede et menneske med en nærmest livslang passion for en særlig kunstners musik om at udpege favoritter.

Lige uden for Prince’s berømte studiekompleks Paisley Park skriver fans stadig hilsner og mindeord langs hegnet og på murene ved en bro. Miriam var den første danske journalist, der besøgte Paisley Park, da det i oktober 2016 for første gang åbnede som museum for Princes’ kunst, som han i øvrigt havde fortalte flere bandmedlemmer, at han ønskede sig efter sin død. Prince efterlod intet testamente. Miriam fulgte til en artikel på daværende tidspunkt den danske bassist, Ida Nielsen, der fra 2010-2016 spillede i Princes band. Foto: Privat

- Det kan jeg ikke, for det varierer fra dag til dag. Nogle gange kan der gå et par uger, uden at jeg lytter til Prince, og andre gange hører jeg de samme numre igen og igen dage igennem. Det afhænger af mange ting. Men det sjove er, at jeg hele tiden kan finde nye ting i musikken. Man lytter på en anden måde, når man er 20 år end efter, at man er blevet 40. Alligevel har jeg da dage, hvor jeg lytter til de numre, alle kender – f.eks. ’Purple Rain’ og ’Nothing Compares To You’.

Altid tilbage til Prince

Ingen af Miriam Zeslers veninder fra barndommen var Prince-fans, og selv har hun da også været omkring andre musikere igennem sin opvækst, men hun er altid vendt tilbage til Prince.

I forstaden til Minneapolis, Chanhassen, hvor Paisley Park, Princes’ studiekompleks ligger, er der i flere steder malet store vægmalerier af bysbarnet. Det er også tilfældet i Minneapolis - og faktisk også i flere andre amerikanske byer. Foto: Privat

- Jeg bliver hele tiden klogere på hans musik. Det, jeg som ung fik ud af numrene, er ikke det samme, som jeg får ud af dem i dag. Men jeg er alle dage gået ind i den musik, han har lavet. Man kan vel sige, at Prince’s musik fik mig til at føle mig selv, og derfor var det noget, jeg dyrkede - helt selv.

Den 42-årige studievært betegner sin Prince-fascination som en slags fritidsaktivitet, og de fotos hun har om og af Prince vidner da også om, at hobby’en er dyrket intenst.

Princes korsanger, Shelby J., hev blandt andre Miriam Zesler på scenen under en koncert i København i 2011. – Han gik lige forbi mig, da koncerten var slut, og jeg lagde en hånd på hans skulder. Miriam var i øvrigt gravid i 2. måned. Foto: Privat

- F.eks. har jeg et uskarpt, lilla foto, hvor jeg danser på scenen med Prince - sammen med en masse andre, griner hun.

Men det er bare et af mange fotos fra den skattekiste, Miriam Zesler har samlet ind til siden barndommen. Og det nye album er bare den seneste artefakt.