Kendt tv-vært har planlagt sin skilsmisse

Til døden os skiller.

Men for 41 procent af danskerne er der noget, der kommer før døden, som udløser skilsmissen. Og hvis det skulle ske, så har radio- og tv-vært Sofie Østergaard helt styr på, hvordan det skal foregå.

I en klumme skrevet i Avisen Danmark, forklarer hun om en klokkeklar køreplan, som hun har lavet med manden Sebastian Richelsen, med hvem hun har tre børn med, hvis kærligheden en dag ikke blomstrer længere.

Først og fremmest går aftalen ud på, at de ikke må forlade hinanden, før deres yngste barn fylder to år. Noget, der gør sig gældende i oktober i år.

'Det kan gå hen og blive en ekstra spændende dag. Jeg er ikke bekymret, men tanken om, at der kun skal én til at beslutte skilsmisse, det er da ubehageligt,' skriver hun i sin klumme.

Derfor har parret på forhånd besluttet, hvem der skal have hvad.

Til dagligt danner Sofie Østergaard par med Sebastian Richelsen. Privatfoto.

Økonomi er romantisk

Det er nok de færreste, der sidestiller økonomi med romantik. Men for Sofie Østergaard er det vigtigt at have snakken om økonomi forud for en eventuel skilsmisse.

'Jeg håber ikke, vi ender i skilsmissestatistikkerne. Men vi ved, at det er en risiko, hvorfor vi under vores samtaler om økonomi også tager snakken om skilsmisse op,' skriver hun blandt andet i sin klumme.

Ifølge hende kan man både spare penge og energi, hvis man sætter sig ned og overvejer, hvordan man har tænkt sig at håndtere en potentiel skilsmisse.

Det gælder både bolig og ejendele. Og så kan det være, at man kan undgå at betale en advokat til at stå for kommunikationen.

Tv-værten understreger dog, at parret ikke har de store planer om at lade sig skille lige forløbig.