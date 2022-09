Kendt vært bekræfter: - DR har valgt at afskedige mig

Maria Månson har de seneste ti år været et kendt tv-ansigt i DR, hvor hun blandt meget andet har stået for film-formidlingen i programmet 'Filmselskabet'.

På Facebook konstaterer hun, at den aktuelle fyringsrunde i DR ikke er gunstig for folk, der interesserer sig for film.

'Det er sgu lidt trælst for filmformidlingen på tv, da den bliver godt og grundigt rundbarberet i denne fyrings-omgang. Kæmpe øv på mit fags vegne. Og kæmpe øv for de mange skidedygtige kollegaer, som også er røget i svinget,' lyder det fra Maria Månson.

Om sin egen aktuelle situation skriver hun: 'Kender I det, hvor man får en gave, som man overhovedet og sletter ikke ønskede sig? Sådan en fik jeg i dag, da DR efter ti år valgte at afskedige mig pr næste år.'

Annonce:

Ud over arbejdet som vært på 'Filmselskabet', hvor Månson sammen med kollegaen Per Juul Carlsen også fungerede som anmelder, har hun i tre sæsoner været vært på 'Sprogquizzen' på DR2. Hun har desuden været vært på kulturmagasinet 'Gejst'.

Nye fede ting

På Instagram skriver Månson, at hun ser frem til at kaste sig over en masse nye projekter, som hun ikke har haft mulighed for, mens hun har været fastansat i DR.

'I dag blev jeg fyret. I morgen starter jagten på alle de nye fede ting, jeg skal lave, som jeg før har måttet sige nej tak til', skriver hun.

Opslaget på Instagram er meget passende udstyret med det kendte Forrest Gump-filmcitat: 'Life is like a box of chocolates', der netop handler om livets uforudsigelighed.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Maria Månson. Hun bekræfter, at hun er blevet 'sindet' af DR, hvilket betyder, at hun har fået klar besked om, at DR har i sinde at fyre hende.

På grund af igangværende forhandlinger om de nærmere omstændigheder har hun ikke mulighed for at udtale sig yderligere på nuværende tidspunkt.