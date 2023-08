Kendt vært i dyb sorg: 'Utrolig ulykkelig'

Den seneste tid har der været stille hos den tidligere TV 2 vejr-vært Sara Maria Franch-Mærkedahl.

Og det med god grund.

Den 43-årige kendis er nemlig ramt af en altoverskyggende sorg i øjeblikket.

Det fortæller hun i et ærligt opslag på Instagram, som Ekstra Bladet har fået lov at dele.

Hendes far er nemlig alvorligt syg og er kommet på hospice.

Af samme årsag har hun været stille på sine sociale medier den seneste tid, lyder det fra den tidligere vejr-vært.

Annonce:

'I disse dage er der lidt stille her på profilen. Og I er så søde at spørge om jeg er okay - shit altså al den gode IG kærlighed', skriver hun blandt andet og fortsætter:



'Arbejdsmæssigt sker der mange virkelig spændende ting. Og herhjemme i vores fine nye hjem, går det rigtig godt. Men…. Min lille papi har det desværre rigtig dårligt. Og mit hjerte er helt utrolig ulykkelig over situationen. I morgen kommer han på hospice, og det skal mit system lige rumme', skriver hun videre.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Franch-Mærkedahl, der oplyser, at hun ikke har yderligere kommentarer på nuværende tidspunkt.

Privat danner Franch-Mærkedahl par med skuepsiller Nicolaj Kopernikus. Foto: Tariq Mikkel Khan

Mange kærlige hilsner

I opslaget vælter det ind med kærlige hilsner til Franch-Mærkedahl.

'Alle de bedste tanker til din far og dig', lyder det fra tv-vært Kristian Bech i kommentarsporet, mens en lang række af hendes kendte kolleger sender hjerter hendes vej.

I starten af året fortalte Sara Maria Franch-Mærkedahl, at hun havde valgt at opsige sin stilling som vejrvært på TV 2. I stedet har hun kastet sig over pressearbejdet - nærmere bestemt for Cirkus Arena.

'Det bliver en spændende opgave, og det føles fantastisk at have savsmuld under fødderne igen. Store dele af min DNA er jo udsprunget af cirkus, så det føles på en måde som at komme hjem', udtalte Sara Maria Franch-Mærkedahl i en pressemeddelelse i forbindelse med det nye job.

Privat danner Sara Maria Franch Mærkedahl par med skuespiller Nicolaj Kopernikus. De er for nylig flyttet sammen.