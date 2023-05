Kendt youtuber misbrugt af folk bag byfest: Der var ingen aftale

Woop, woop! Alexander Husum kommer til Galten.

Sådan har der stået på flere opslag fra folkene bag den årlige byfest i Galten lidt uden for Aarhus, og opslagene er fulgt af billeder af den kendte Youtuber fra Randers.

Det kan godt være, du ikke kender ham, men det gør dine børn med sikkerhed, og det samme gør de 436.000 personer, der følger ham på Youtube og de 224.000 på Instagram.

Planen var, at Alexander Husum ville være til stede ved to sodavandsdisco-fester i aften, men i går kom den nedslående besked, at Alexander Husum desværre ikke kommer til byen.

Nu viser det sig imidlertid, at der aldrig er lavet nogen aftale mellem den lokale byfest og den kendte Youtuber.

Alexander Husums manager oplyser til TV2 Østjylland, at der rigtignok har været en dialog mellem parterne, som er foregået via mail, men byfesten har meldt ud, at Alexander kommer, uden at der er lavet en aftale.

- Ingen kontrakter eller videre snak blev taget, underskrevet eller aftalt, skriver hans manager til TV2 Østjylland. Hun tilføjer, at hun på grund af travlhed ikke har set de syv-otte efterfølgende mails fra byfesten, hvor de forsøger at lukke aftalen.

- Vi er dybt skuffede over, at de stadig har puttet Alexander på plakaten. De siger, det er en misforståelse, men det kan ikke misforståes, at vi ikke har svaret på de mails, hvor han spørger, om vi skal lukke en kontrakt eller aftale.

Alexander Husum er populær blandt de unge. Han har f.eks. 436.000 abonnenter på YouTube. Foto: Henning Hjorth

Søren Riis er formand for Galten Byfest, og han er lige så ærgerlig som alle de børn, der havde set frem til at møde Alexander Husum i aften.

- Fejlen er opstået ét eller andet sted i dialogen mellem det firma, der booker artister til os, og Alexanders management. Jeg har ikke kunnet få en forklaring på, hvad der præcist er gået galt, men jeg var indtil i går helt overbevist om, at der var styr på alt, siger Søren Riis.

En enkelt har bedt om at få sine 75 kroner tilbage, som det koster at deltage i diskofesten med fri popcorn, sodavand og is, men ellers har folk taget pænt imod nyheden.

- Folk synes da, det er øv og megaærgerligt, men det skal nok blive en kæmpe fest alligevel. Alexander var jo en del af den store pakke, som sådan en fest er, og vi har som en nødløsning lavet en aftale med Mads Christian (Lyhne, red.), der var med i X Factor for nogle år siden. Han var booket allerede, og han tager så en ekstra tørn og underholder til diskofesten også, forklarer Søren Riis.

Galten Byfest fortsætter til og med i morgen.

Det er ikke lykkedes TV2 Østjylland at få en forklaring fra det bookingfirma, der var i dialog med Alexander Husums management.