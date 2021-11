Danske kendte ... 27. nov. 2021 kl. 07:00

Kendte betaler selv vildt helbredstjek: - Det burde forbydes

Flere og flere raske danskere lægger sig i en MR-skanner for at få et helbredstjek. Jacob Risgaard og Dennis Knudsen er nogle af dem. En læge mener, at det burde forbydes