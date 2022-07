Kendte danskere i ekstase over Vingegaard: 'Jeg er rørt og målløs'

De sociale medier flyder over med bevingede ord til den danske etapevinder

Roserne og jublen vil ingen ende tage.

Onsdag kunne Jonas Vingegaard snuppe en etapesejr samt den gule førertrøje i årets Tour de France.

Det går selvsagt ikke ubemærket hen, når en sportsmand fra lille Danmark klarer det godt i udlandet.

Og tager man turen rundt på de sociale medier, vil man også se, at de kendte hepper lige så lystigt med som alle andre.

Tv-værten Sofie Linde deler for eksempel Ekstra Bladets vinder-artikel og et sæt emojis, der klapper lystigt, mens skuespilleren Pilous Asbæk også jubler på sin Instagram-profil: 'Jaaaaaaa! Hurra Jonas Vingegaard. Tillykke', skriver han.

'Den store bagedyst'-vinderen Tobias Hamann glædes også på sin Instagramprofil, og i en kommentar tagger han også sin 'Bagedyst'-kollega Rosa Kildahl, der er Jonas Vingegaards svigermor, og spørger om hun ikke vil dele opskriften på den gulerodskage, som skulle være Jonas Vingegaards favoritkage:

'Du må lige få Rosa Kildahl til at dele den opskrift på gulerodskagen, du kører på!'

Popstjernen Hjalmer Larsen er fuld af benovelse: 'Hvor er det vanvittigt' skriver han på instagram.

Skuespilleren Dar Salim lader heller ikke til at kunne forstå det: 'Whaaaaaat' lyder det kort og godt i hans story.

Hitmageren Andreas Odbjerg er ikke bange for følelser, og det lader også til, at sådan en stor sportspræstation får dem til at løbe af med ham i dag:

'Stor dansk sportsdag, Jeg er rørt og målløs. Wow Jonas.'

Jonas Vingegaard danner par med Rosa Kildahls datter Trine. 'Bagedyst'-stjernen er dermed også mormor til den datter, parret blev forældre til sidste år. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Politikere mænger sig også

Også danske politikere ser deres snit til at kigge frem fra busken for tage del i folkefesten, når en dansker sejrer i international sport.

Jonas Vingegaards etapesejr er heller ingen undtagelse.

Således er der ros og lykønskninger fra højre og venstre fra både Mette Frederiksen, Jakob Ellemann, Pia Olsen Dyhr, Søren Pape, Pernille Vermund, Lars Løkke Rasmussen og Alex Vanopslagh – der alle som én hujer og klapper over Vingegaards præstation på deres sociale medier.

'Dansker i gult. Imponerende præstation. Stort tillykke til Jonas Vingegaard. Og endnu en etapesejr til Danmark. To dage i træk', skriver Mette Frederiksen eksempelvis på Instagram.

Samme medie tager hendes statsminister-modstander i brug for at rose den danske etapevinder:

'Ja ja ja ja ja Vingegaard! Det er jo helt vildt, det der. Fantastisk kørt. Fantastisk angreb. Fantastisk sportspræstation. Nu i gult i Tour de France. Det er magisk. Kom så Jonas fra Thy', skriver Jakob Ellemann på sin profil.