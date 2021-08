Kendte danskeres stalking-mareridt

Jørgen de Mylius er glad for, at et bredt flertal i Folketinget vil gøre stalking kriminelt med ny paragraf.

Det var på tide, fastslår han og husker tilbage på sin egen stalker:

- En kvinde forfulgte mig i fem år, hvor hun troede, at vi var gift og havde børn sammen. Hun flyttede flere gange ind i haven i mit sommerhus og hængte børnetøj til tørre, der skulle forestille at være vores børns tøj.

- Hun sendte 36 billeder med posten hver dag og skrev breve, der ikke var mindre end 20 sider.

Når den danske radio- og tv-vært kontaktede politiet, var der ikke meget hjælp at hente. Så længe kvinden ikke var brudt ind i hans hjem eller havde opført sig voldeligt over for værten, kunne de ikke gøre noget, forklarer han.

FAKTA: Flertal i Folketinget vil kriminalisere stalking Regeringen, Dansk Folkeparti, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Konservative, Nye Borgerlige og Alternativet præsenterer mandag morgen udspillet 'Bedre hjælp til ofre for stalking'. Her kan du læse, hvad udspillet indeholder: * Kriminalisering af stalking: Stalking er med den nuværende lovgivning delvist kriminaliseret i tilholdsloven. Partierne mener dog, at den nuværende lovgivning ikke afspejler forbrydelsens alvor. En ny lov skal definere og kriminalisere stalking. * Konsekvent indsats mod stalking: Partierne bag udspillet vil styrke behandlingen af tilholdssager i politikredsene og give politiet mulighed for at forkynde en afgørelse efter tilholdsloven digitalt. Derudover skal der indføres en fireugers klagefrist i tilholdssager og en ny it-løsning, der skal gøre det muligt for politiet at fremsøge anmeldelser og hændelser, der indikerer, at der er tale om stalking. * Øget tryghed for ofre for stalking: Partierne vil styrke trygheden for ofre for stalking ved at give dem ret til bistandsadvokat og give mulighed for videoafhøring af ofre. Desuden skal det være muligt at varetægtsfængsle personer, hvis der er en særlig bestyrket mistanke om stalking. Udspillet lægger også op til, at stalkingofre skal underrettes, når gerningsmanden er på udgang eller løslades, at Kriminalforsorgen skal underrettes, hvis tilhold overtrædes og en bedre koordination af hjælpe til udøvere af og ofre for stalking. * Styrket behandling til stalkere: Dansk Stalking Centers behandlingskapacitet skal udvides fra 25 til 120 behandlingsforløb om året for at stoppe stalkere. * Målrettet kompetenceudvikling i politikredsene: Politiets efter- og videreuddannelse skal styrkes med et tilbud målrettet håndtering af stalkingsager. Derudover skal der i alle politikredse være et tværfagligt specialiseret team, der skal løfte kvaliteten i politiets indsats. * Kriminalisering af identitetstyveri: Med den nuværende lovgivning er det ikke ulovligt at misbruge andres identitet, medmindre det gøres med henblik på at begå en anden strafbar handling. Partierne vil indføre et forbud mod identitetstyveri, selv om der ikke begås en kriminel handling samtidig. Kilde: Justitsministeriet. Vis mere Vis mindre

Tog sagen i egen hånd

Selvom Jørgen de Mylius aldrig svarede på kvindens henvendelser, stoppede hun ikke, og til sidst blev han selv nødt til at tage sagen i egen hånd.

- Jeg fandt ud af, at hun havde en søn og kontaktede ham for hjælp, men han talte ikke med sin mor og ville ikke indblandes. Han fortalte, at hun havde en psykolog, og det har reddet mig, siger kendissen.

Efter psykologen skrev en besked til politiet, skete der endelig noget. Politiet opsøgte herefter stalkeren, der fik klar besked om, at hun enten ville få et tilhold eller skulle flytte langt væk.

Kvinden flyttede til Bornholm, og Jørgen de Mylius fik endelig fred.

'Vi kommer og voldtager dig :-)'

Sådan stod der i en mail, som Louise Kjølsen fik sidste år. Sætningen var efterfulgt af hendes fulde navn og adresse.

- Det var måske ikke klassisk stalking, hvor der står en person i en busk og lurer på mig, men jeg havde helt klart en følelse af at blive overvåget. Og politiet var ikke til meget hjælp.

33-årige Louise Kjølsen, der også er kendt som 'Twerk Queen', glæder sig derfor over de nye tiltag mod stalking:

- Det er en rigtig dejlig dag, hvor loven bliver opdateret til både at afspejle den virkelige verden og begynder at tage højde for nogle af de problemer, som vores samfund måske tidligere har anset for at være 'kvinde problemer', sige Louise Kjølsen til Ekstra Bladet.

Listen over danske kendte, der har været udsat for stalking er desværre lang.

En af dem er Medina, som Ekstra Bladet tidligere har skrevet om. Hun kom hjem efter et bryllup og fandt en kvindelig stalker liggende i sin seng iført sangeringens tøj. Det var blot en ud af mange episoder.

Kvinden fik et polititilhold mod at opsøge Medina efter flere års stalking.