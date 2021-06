Kendte hylder landsholdet: - Heroiske helte i rødt og hvidt

Selvom aftenens kamp bød på endnu et nederlag for det danske herrelandshold, så vandt de lidt alligevel

Selvom kampen mod Belgien endte 2-1 til Belgien, så er der ikke andet end roser til det danske herrelandshold efter et brag af en landskamp i Parken.

Kampen går over i historien, fordi da uret ramte minut ti blev Christian Eriksen, som i lørdagens kamp kollapsede på banen, hyldet, så det gav genlyd. Ikke kun i Danmark, men i hele verden.

Og nu også på de sociale medier, hvor det vælter ind med rosende ord. Respekt, stolthed og fælleskab er noget af det, der går igen.

Den tidligere danske statsminister Helle Thorning roser fodboldholdet på sin Instagram-konto med ordene:

'Sikke en formidabel og emotionel aften i Parken. Tak til herrelandsholdet. I spillede så godt og i vandt alle vore hjerter her til aften.'

Også sportsværten Josefine Høgh dele begejstringen med den forhenværende statsminister.

Josephine Høgh skriver:

'Jeg har ikke ord. Rørt. Stolt. Opløftet. I har min dybeste respekt.'

TV-vært Mattias Hundebøll har også rosende ord med på vejen til drengene i rødt og hvidt.

'Heroiske helte i rødt og hvidt - nationalmelodi med kuldegysgaranti.'

Tv-vært og journalist Heidi Frederikke fulgte med, da de danske drengede kæmpede i Parken.

'Jeg sover i den her trøje i nat. Jeg gør det af stolthed, ydmyghed og rå beundring over vores landshold. For det de gør, det de kan og det, DE ER!!!

Kære landshold I har min dybeste respekt - og mere til. Aldrig har en del af noget større givet mere mening.'

Danseren Silas Holst melder sig også ind i det positive kor. Han skriver:

'Det tiende minut gav godt nok gåsehud og trak en enkelt tåre… det er sammenhold, næstekærlighed og fællesskab når det er bedst!!! SÅDAN!!!!'