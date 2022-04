Kendte om Nadia Nadim: - Dum beslutning

Siden FIFA kunne annoncere, at VM skulle afholdes i Qatar, har det vakt stor opstandelse. Blandt andet fordi regimet i Qatar ser stort på menneskerettighederne og har udnyttet migrantarbejdere til opbygning af stadion og faciliteter under kummerlige og slavelignende vilkår.

Men også regimets holdning til og forbud mod homoseksualitet har været voldsomt kritiseret.

Derfor vakte det også stor skepsis og debat, da det mandag blev bekræftet, at fodboldspiller og landsholdsstjerne Nadia Nadim er officielt i stald som ambassadør for det udskældte kommende fodbold-VM i Qatar.

Over for Ekstra Bladet forklarer sekretariatschef i LGBT+ Danmark, Susanne Branner Jespersen, at man ser med alvor på VM i Qatar.

- Qatar er blandt de lande i verden, der behandler LGBT+-personer værst med en strafferamme på op til dødsstraf for sex mellem personer af samme køn. At FIFA vender det blinde øje til så markante brud på menneskerettighederne – både hvad angår LGBT+-personer, migrantarbejdere og andre udsatte grupper – er dybt kritisabelt. Det giver anledning til at spørge, om FIFA reelt anser menneskerettigheder som relevante værdier at navigere efter, siger hun.

Susanne Branner Jespersen opfordrer til fordømmelse af Qatar. Pressefoto

Hun understreger, at foreningen ikke ønsker at udtale sig om Nadims ambassadørskab, men i stedet komme med en opfordring til regeringen og beslutningstagere generelt.

- Vi opfordrer den danske regering til at træde i kraft som menneskerettighedsforkæmper og gå forrest i en international fordømmelse af Qatar. For os er problemet dog større end VM i Qatar. VM bliver afholdt i Qatar, om Danmark boykotter eller ej, til glæde for styret og til skade for Qatars udsatte samfundsgrupper, siger Susanne Branner Jespersen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

'Problematisk'

Ekstra Bladet har rakt ud til flere af Nadia Nadims landsholdskolleger for at høre, om de mener, at hendes partnerskab med VM-værtsnationen er en blåstempling af regimets behandling af homoseksuelle, men de har ikke ønsket at udtale sig.

Det har flere kendisser, der selv er åbne om at være homoseksuelle, dog.

Skuespiller, politiker og direktør i Cyklistforbundet, Klaus Bondam, er bestemt ikke imponeret over Nadims beslutning om at stille sig til rådighed som ambassadør.

- Jeg synes, det er en dum beslutning, men det må hun jo selv ligge og rode med. Det er et dumt valg, hun har truffet, siger Klaus Bondam til Ekstra Bladet og tilføjer:

- Det er i forvejen problematisk, at et land som Qatar kan købe sig til værtsskaber og internationale sportsturneringer på den måde, som man har gjort. Jeg synes efterhånden, man har set så mange eksempler på det her i sportsverdenen, at man oprigtigt bør diskutere, om man skal skrue niveauet en anelse ned eller fortsætte på den her måde.

Klaus Bondam har de seneste otte år været direktør for Cyklistforbundet. Til foråret forlader han jobbet for at koncentrere sig om sit kandidatur for Det Radikale Venstre til det folketingsvalg, som kommer senest foråret 2023. Som skuespiller er 58-årige Bondam blandt andet kendt for sin rolle som Niels Buckingham i tv-serien 'Langt fra Las Vegas'. Bondam er gift med landskabsarkitekten Jacob Kamp og bosat i Odsherred. Foto: Peter Hove Olesen

Ida Søjborg, som er kendt fra realityverdenen og kæreste med norske Kirstin, tager heller ikke imod Nadims ambassadørskab med åbne arme.

- Det havde jeg ikke selv valgt at gøre, uanset om jeg var homoseksuel eller ej. Det er dårlig stil, og hun har måske ikke lige tænkt over, hvem der følger hende og ser op til hende. Man kunne også gå ind og stille spørgsmålet, om hun selv er imod homoseksualitet. Det kunne man godt tænke, siger Ida Søjborg og fortsætter:

- I mine øjne er hun et menneske, jeg får mindre tilfælles med. Jeg får en distance til hende, og det vil jeg generelt også gøre, hvis folk ikke kunne håndtere, at jeg er til piger. Det er ikke super kvindagtigt.

Ida Søjborg mener ikke, Nadia Nadim kan have tænkt sig særlig grundigt om. Foto: Anthon Unger

Tv-lægen Charlotte Bøving er til gengæld fuld af forhåbningner.

- Jeg fordømmer alt kvindeundertrykkelse, og alt hvor der ikke er lighed, og det kan både være i forhold til menneskerettigheder, køn, seksualitet og sundhed. Men når der er lande, som har undertrykkelse, så tror jeg på, at det, der hjælper, er oplysning. Jeg vil faktisk være stor tilhænger af, at Nadia Nadim er blevet ambassadør, siger hun til Ekstra Bladet og fortsætter:

- For mig helt personligt kan jeg kun hilse velkomment, at man sender ambassadører i en retning, hvor det er oplysning, der mangler. Om det kan flytte noget, det kan jeg tvivle på, men jeg kan kun håbe på det.