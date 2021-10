Kendte om tattoo-forbud: Idiotisk og vanvittigt!

Ekstra Bladets artikel lørdag om en tikkende bombe under tatovørbranchen har sat sindene i kog hos en række kendte, der godt kan lide en tur under nålen

Ekstra Bladet skrev lørdag, at der lige nu med EU's kommende kemikalie-lovgivning ligger en tikkende bombe under alle danskere, som elsker at være en tur i tatovørstolen.

Det har skabt rystede tatovører rundt omkring i landet, der frygter for deres erhverv fremadrettet.

Det er helt hen i vejret, at tatoveringer måske bliver forbudt, mener også flere kendte tatoverede danskere.

Civil ulydighed

En af dem er discjockey, radiovært og podcast-vært Dan Rachlin.

- Jeg står faktisk midt i forberedelsen af et stort projekt, hvor Pippi (Dans datter, red.) skal sidde på min venstre underarm. De dygtige tatovører har først tid til at lave den i starten af 2022, hvor de nye regler jo så træder i kraft. Men jeg kan garantere, at hverken EU eller andre instanser kommer til at stoppe den tattoo eller bestemme andet omkring min krop!, harcelerer Dan Rachlin og fortsætter:

- Det er en idiotisk og uigennemtænkt lov i den forstand, at intet tyder på stor forekomst af cancer i forbindelse med tatoveringer. En masse mennesker vil udøve civil ulydighed og blive tusset alligevel, siger Rachlin.

Artiklen fortsætter under billedet ...

EU skal sgu ikke bestemme over, hvad Dan Rachlin fylder på sin krop, siger han. Foto: Krestine Havemann

Skal vi have en 'Tattoo Street'?

Kunstner og desginer Jim Lyngvild mener, at hvis tatoveringerne skal forbydes, så skal man forbyde alt, der bare er en lille smule farligt.

- Så kan man jo starte med alkohol. Trafikken. Alt, der kan skade os mennesker. Man har tatoveret i mange tusinde år - der vil altid komme et alternativ. Erhvervet dør ikke - selv om det er synd for dem, det går ud over på den korte bane.

- Jeg tror, at der hurtigt vil gå selvtægt i den, hvis det forbydes at tatovere. Der vil komme smug-tatoveringsbutikker, ligesom man så smugkroer i gamle dage. Ja, måske skal vi til at have en Tattoo Street ligesom vi har en Pusher Street, griner Jim Lyngvild.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Lyngvild bliver altid tatoveret med rød, hvilket faktisk er den mest allergifremkaldende blæk-farve, men han har aldrig haft gener af det. Privatfoto

Lytter til lægerne

For et par år siden fik eks-rockeren Brian Sandberg konstateret modermærkekræft, som han pt. er kureret for, og han lytter mere til, hvad lægerne siger, end til EU's direktiver.

- Min holdning er, at jeg lytter til lægerne. Så længe lægerne siger okay, er det også okay for mig. Når det er sagt, så har jeg i forbindelse med min kræftbehandling fået fjernet lymfer under armen, hvor der var blæk i dem alle. Så det lyder jo ikke sundt, fortæller Brian Sandberg.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Brian Sandberg har en krop, der nærmest er fyldt med tatoveringer. Foto: Aleksander Klug

Regning uden vært

Også tv-værten Felix Smith mener, at hvor der er en vilje, er der en vej.

- Min umiddelbare reaktion er, at folk har fundet ud af at blive tatoveret de sidste 30.000 år, så jeg er sikker på, at det bliver de ved med - uanset hvad de beslutter i EU. Det virker, som om de har gjort regning uden vært, så mon ikke de reviderer loven inden januar, spørger Felix Smith.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Felix Smith har en del tatoveringer - heriblandt flere med den farvede blæk, som EU mener er ekstra farlig og skal gøres helt forbudt. Foto: Mogens Flindt

'Sketchy hjemmesider'

Jeppe Bøg Risager fra 'Ex on the Beach', som denne sommer blev kåret som årets reality-deltager ved Reality Awards, er på bølgelængde:

- Hvis det bliver indført, kommer folk bare til at tage til lande, hvor det er lovligt, og så får de deres tatoveringer lavet dér. Jeg tror, det ender ud i, at tatovørerne bestiller blækket hjem fra 'sketchy' (suspekte, red.) hjemmesider, og laver tatoveringer for sorte penge i stedet. Jeg nægter at tro, at det her forbud bliver til noget. Tatoveringer er så normaliseret, og det virker fuldstændig vanvittigt, hvis det skulle ske, lyder det fra Jeppe Risager.

Jeppe Risager tror, der bliver rigeligt at lave på det sorte marked, hvis tatoveringer bliver ulovlige. Foto: Discovery Networks

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Tænker du på, hvordan din tatovering ser ud, når du bliver gammel? Læs mere her (+).

Har du set, hvilken latterliggjort tattoo-trend der er på mode igen? Læs mere her (+).