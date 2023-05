Kendte på slankemedicin: Har smidt over 20 kilo

Jazzsangeren Ann Farholts vægt tog kvatespring i den forkerte retning, da hun blev skilt fra jazzmusikeren Jesper Thilo, og det gjorde ikke noget godt for hendes selvværd.

Men nu er der andre boller på suppen. Rollen som Trish i musicalen ’Kinky boots’ på Det ny Teater gav hende det psykiske boost, som gjorde, at hun tog skeen i den anden hånd.

– Jeg har tabt 23 kg., fortalte hun ved premieren til Cirkustrevyen.

– Men jeg indrømmer, at jeg ’snyder’ lidt, for jeg stikker mig med det meget omtalte Wegovy en gang om ugen. Det har gjort alverden for mig. Det skal alle kritikere vide. Når man ikke har lyst til at være overvægtig, er det et problem. De overflødige kilo handler ikke kun om noget på sidebenene, men også om det, der foregår oppe i hovedet. For mig har Wegovy været den hjælp, jeg havde brug fortæller hun og stråler – ikke mindst fordi, at mange passerer hende med kommentarer som ’Hold kæft hvor ser du godt ud. Du ligner en million’.

I øjeblikket optræder Ann Farholt som syngepige i Bakkens Hvile, og derudover har hun sin egen trio, som træder med et musikalsk og humoristisk show.

En anden type medicin

De kendtes frisør, Tage Frandsen, har ligeledes gjort brug af medicin til at slanke sig.

– Ja, jeg er jo 20 kg. tyndere, sagde Tage stolt og forklarede, at det er sket ved hjælp af midlet Ozempic, som myndighederne råber vagt i gevær for, idet de offentlige omkostninger til netop dette middel er eksploderet.

– Jeg var på vej ind i en omgang diabetes II, og det skulle bekæmpes på alle planer, så jeg er virkelig tilfreds med det ugentlige stik, der giver mig mulighed for at tabe mig og ad den vej undgå diabetes, fortæller han.

I 2017 solgte han sin salon til Peter Aagaard, der også på andre måder har overtaget Tage Frandsen engagement i shows og revyer.

Selv om Tage stadig har en stol i sin gamle salon til sine kernekunder, så er Peter Aagaard, som i dag suser rundt og styler de store stjerner. Pt. står han for Tivoli Revyen – blandt meget andet.