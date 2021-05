Kendte raser: Komplet idioti

Det er faldet flere kendte danskere for brystet, at Brøndby-fans stimlede tæt sammen under guldfest

Mandag aften var alle coronaregler for en stund sat ud af spil, da Brøndby for første gang i 16 år vandt mesterskabet, da de slog FC Nordsjælland med 2-0.

Og det blev i den grad fejret på stadion, hvor tusindvis af fans stimlede tæt sammen, hvilket siden har fået Styrelsen for Patientsikkerhed til at anbefale alle, der deltog i fejringen til at blive testet for coronavirus, efter der er fundet coronasmitte under fejringen.

Netop det faktum har fået en række kendte kulturpersoner til tasterne på de sociale medier. En af dem er satiriker og skuespiller Frederik Cilius, der blandt andet er manden bag karakteren Kirsten Birgit.

Arrig

Han er producent og har hovedrollen i teaterforestillingen 'Sommeren på Birgitø', men forestillingen har måttet laves drastisk om grundet coronarestriktioner.

Derfor er han godt og grundigt arrig over at se de scener, der udspillede sig til Brøndbys guldfest.

'Man kan simpelthen ikke andet end at føle sig som en komplet idiot, når man som producent af et teatershow ser billeder fra Brøndby i går,' skriver Frederik Cilius Jørgensen i et opslag på Facebook og fortsætter:

'Vi har belemret vores billethavere med den ene rykning efter den anden, flyttet deres billetter til andre forestillinger og må i det hele taget spille dobbeltforestillinger hver dag i juni for at få alle ind i salen. Men 25.000 fodboldfans kan få lov til at mødes og skrige hinanden ind i ansigtet på Vestegnen. Jeg tør slet ikke tænke, hvor stor en idiot jeg ville føle mig som, hvis jeg lige havde måttet aflyse Smukfest', lyder det videre.

Kuturlivet er smadret

Til Ekstra Bladet forklarer Frederik Cilius, at han selvfølgelig under Brøndby sejren.

- Det skal de være hjertelig, hjertelig velkommen til at fejre. Det handler bare om absurditeterne i det, forklarer han og fortsætter:

- Der er et helt kulturliv, som er smadret af det her. Som forsøger at få nogle udmeldinger om, hvad vi kan, og hvad vi ikke kan og hvornår. Og vi bliver mødt af total politisk stilhed.

Der er i øjeblikket et udendørs forsamlingsloft på 100 personer.

Forsamlingsforbuddet betyder dog ikke noget, hvis en borger anmelder en demonstrationer, som godkendes af politiet.

Det var tilfældet mandag eftermiddag, hvor Københavns Vestegns Politi havde modtaget tre anmeldelser om demonstration.

- Det handler jo bare om ret og rimelighed. For selvfølgelig er der ret til at demonstrere, det har man ro ret til. Spørgsmålet er jo bare, om det er rimeligt, lyder det fra Frederik Cilius.

En bitter pille

Også D-A-D-trommeslageren Laust Sonne stemmer i.

- Det giver mig en følelse af at blive forfordelt på den negative måde. Og det understreger den status, som kulturen har i Danmark - altså kunsten - og det er, at vi ingen status har.

- Vi er allernederst i hierakiet i forhold til støtte og til at komme problemerne i forskud. Det er en bitter pille at sluge.