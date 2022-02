Kenter på krykker: Har fået ny hofte

Det var en lettere gangbesværet Tommy Kenter, der fredag aften skulle se teaterforestillingen 'Fra regnormenes liv'.

Den 71-årige skuespiller ankom nemlig på krykker, men det var der en ganske god årsag til, fortalte han til Ekstra Bladet og resten af den fremmødte presse i Folketeatret.

- Jeg har fået en ny hofte for en uge siden, lød det fra Kenter, der bestemt ikke tog det tungt.

- Det er gået så godt. Det er skønt. Den (nye hofte, red.) er i hvert fald bedre end den gamle, grinede han.

Tommy Kenter havde et sæt krykker med på den røde løber. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Klar til trampolin

Hvor længe han skal have krykkerne ved sig, ved han endnu ikke.

- Det skal man mærke sig frem til. Det er individuelt og meget forskelligt fra person til person. Det varer nok et par uger endnu, og så skulle jeg gerne kunne hoppe på trampolin igen, fortsatte han med et stort grin.

I øjeblikket er Tommy Kenters fokus derfor fuldt ud på at få smidt krykkerne, inden den igen står på arbejde for ham. Hvad han skal lave, ville han ikke ud med på nuværende tidspunkt, men den 71-årige skuespiller har nok at at lave, slog han fast.

Det er ikke kun benene, Tommy Kenter døjer med for tiden. Corona har været en dyr omgang for den rutinerede entertainer, der også har fået diagnosticeret KOL. Alt det kan du læse mere om her.