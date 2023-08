Kessler giver vild millionrabat

24,5 millioner kroner var der ingen, der ville give for Mikkel Kesslers hus.

Derfor har eksbokseren nu valgt at skære millioner af prisen på sin ejendom i Sengeløse.

Tidligere i år satte han sit kæmpe hus til salg for hele 24,5 millioner kroner, men det var ingen succes. Derfor har Mikkel Kessler og hans kone besluttet at sætte prisen ned med hele to millioner kroner.

Det betyder, at hans store grund, som ligger nær Høje Taastrup, og den hele 327 kvadratmeter store gård nu kan købes for 22,5 millioner kroner.

Kessler købte for 12 år siden grunden, hvorpå der lå en bevaringsværdig gård. Han gav dengang for 2,1 millioner kroner for herligheden.

Gården blev siden revet ned, og eksbokseren opførte et luksushjem, der indeholder både træningshal, orangeri, hjemmebiograf, terrasse og legeplads.

Egen sø

Ifølge ejendomsmæglernes beskrivelse af Kessler-hjemmet er der hele seks værelser i huset, der er opført i 2014. Grunden er hele 21.230 kvadratmeter og ligger i naturskønne omgivelser.

'Nyd synet af din egen sø, der skaber en atmosfære af ro og fred. Den parklignende have med sit charmerende væksthus er et paradis for haveentusiaster og naturelskere', skriver mægleren og kalder boligen for mere end bare et hus.

'Det er et hjem, der tilbyder enestående muligheder for afslapning, underholdning og fordybelse. Hvis du drømmer om at leve livet på første klasse i en idyllisk oase, så er denne ejendom det perfekte valg for dig'.

Se boligen hos mægleren her.