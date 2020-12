Kessler i shitstorm: 'Uansvarligt'

Samfundssind er kåret til årets ord, men det mener flere af familien Kesslers følgere på Instagram tilsyneladende ikke, at parret ejer.

I hvert fald er parret endt i en shitstorm, efter de fredag afslørede på Instagram, at de er taget ud at rejse, selvom myndighederne i øjeblikket fraråder ikke-nødvendige rejser.

'Uansvarligt'

Destinationen for rejsen har de ikke løftet sløret for, men på billedet fra opslaget står både Mikkel Kessler, Lea Hvidt Kessler og deres tre børn klar med kufferter i lufthavnen.

Opslaget er delt på parrets fælles profil, men deres følgere er ikke helt enige i, at det er den rigtige beslutning at rejse lige nu.

'Har ikke engang ord for det. Uansvarligt at rejse i de her tider. Og hvorfor være med til at sprede virus rundt om i verden. Selv om I er testet negative kan i stadig være smittebærere. For I har vel mødt mennesker fra testcenter og ud i verden', skriver en bruger, mens en anden skriver:

'Wooow.. Selvom I har negative test, synes jeg godt nok, at det er uansvarligt. Verden lider. Bliv hjemme, bliver der pænt bedt og anbefalet om. Men det gælder ikke jer'.

En tredje bruger sætter også spørgsmålstegn ved beslutningen;

'Har i levet under en sten i hele 2020? Det er fuldstændig uansvarligt det I har gang i!!!! Tror I det er for sjov Udenrigsministeriet fraråder ALLE unødvendige rejser?' skriver brugeren.

Lea Hvidt Kessler har også delt billedet på sin egen profil, men her har hun valgt at lukke for kommentarer fra de vrede følgere.

Der er dog også følgere, som i stedet skriver, at familien ikke skal lytte til de negative kommentarer og bare nyde deres ferie.

Lørdag har parret delt endnu et billede, hvor de fejrer deres søns syvårs fødselsdag i luksuriøse omgivelser. De har dog ikke valgt at svare på kritikken fra fredagens opslag.

Gjort det før

Hvis du sidder med en følelse af deja-vu, så er der en grund til det.

Parret kom nemlig tidligere på året ud i en lignende shitstorm, da de rejste til New Zealand mens coronaen rasede verden over.

Dengang skrev Lea Hvidt Kessler et opslag på sin egen profil, hvori hun forsvarede deres beslutning, men et sådant opslag er altså ikke kommet denne gang - endnu.

Ekstra Bladet har uden held forsøgt at få en kommentar fra Kessler-parret.