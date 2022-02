Kidd efterspørger hjælp

- Hej venner. Har jeg nogle følgere, der er læger, som kan hjælpe med en masse ikke narkotisk smertestillende (så høje doser som muligt) som skal til Ukraine i morgen? Kan hente hele dagen.

Sådan indleder Kidd sin første Instagramstory, som han har lagt op i dag. Han efterspørger aktiv hjælp fra sine danske følgere til den ustabile situation i Ukraine.

Hans Instagramstory fortsætter:

- Og til jer andre: Militært beskyttelsesudstyr, first aid kits, ikke narkotisk smertestillende (så høje doser, som muligt), medicinsk udstyr beskrevet ovenfor, militærrationer, frysetørret mad, skiundertøj, varme handsker, sokker, undertøj, soveposer, liggeunderlag, energidrikke og proteinbarer, skriver Kidd.

Han skriver derudover, at man kan møde ham i dag klokken 16 ved trianglen, hvortil han har lagt et billede op med den præcise lokation. Her kan man aflevere de ting, han efterspørger. Tingene vil ifølge Kidd selv blive sendt til Ukraine i morgen.

Solidaritetspost på de sociale medier hjælper ikke

Kidd slutter sine opslag af med at give en opsang til alle de folk, som støtter Ukraine igennem de sociale medier.

- Hvis du ikke dukker op med det, du kan undvære, vil jeg ikke se en post om jeres solidaritet med Ukraine. De ting, du afleverer i dag, er i Ukraine i morgen. En post hjælper ikke, du må handle aktivt - NU, skriver han.

Det har ikke været muligt for Ekstra Bladet at få en kommentar fra Kidd i forbindelse med hans opslag.