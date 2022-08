'Kidnappet' til søs

Smukfest er for alvor i gang, og overalt strømmer det ind med gæster.

På vejen fra Sølund mod Bøgescenerne drejer enkelte af dem dog til venstre. Det er her, Backstage-lokalerne er, og hvor kendisser nogenlunde uforstyrret kan slappe af, inden kunstnerne går på.

Her finder man navne som Don Ø, Anders 'Anden' Matthesen og såmænd komikeren Heino Hansen, der i et yderst farverigt outfit med smiley-ansigter er klar til at give den gas i baren for den nogenlunde beskedne løn, han mener at få for at optræde ved Stand-up for Skanderborg på lørdag.

- Jeg havde ikke så meget i garderoben, der passede, så jeg var lige nede i H&M og kigge. Med den løn, man får her, så var det, hvad det kunne blive til, siger komikeren med et glimt i øjet og fortsætter:

- Halvdelen af lønnen går jo til øl, som de så selv får igen. Det er smart.

- Jeg har hørt, at der er nogle kendisser, der får sådan et carte blanche-armbånd, så de bare kan give den gas i baren. Har du sådan et?

- Det må du snakke med nogle andre om. 5000 kroner her. Og det er ikke carte blanche, når man er fra Næstved, kan jeg fortælle dig. Slet ikke med de priser, de tager her.

Skal hygge sig

Hans forventninger til festivalen er simple. Han skal slappe af og nyde den. Kedeligt, men godt.

- Forventningen er, at hvilepulsen falder med en 5-10 stykker. Jeg skal gøre mig klar til næste omgang karriere, så det handler bare om at hygge sig og være rigtigt på festival.

- Hvis man skal være lidt flabet over for din karriere, så går du fra 'Heino i Hegnet' til et one man show. Hvad bliver det næste, skal du til at sidde i en sofa?

- Hvis man følger skalaen for komikere, så hedder den jo revy og så pension, ik. Så jeg håber, der er et trin mere. Det er halvanden måned siden, at jeg blev færdig med mit one man show, det var 141 shows, så man har også brug for ikke lige at lave noget, smiler han og siger:

- Men nu skal jeg lave otte minutter på lørdag. Det virker overskueligt.

Blandt de kunstnere, Heino Hansen ser mest frem til, er Østkyst Hustlers, Cheff Records og lignende danske ting.

- Og så gad jeg godt at se Magtens Korridorer, men det er på søndag, og der er jeg taget hjem. Jeg overvejer lidt at tage tilbage for at se dem, slutter han.