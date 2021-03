Kim Novaa må ikke behandle: - Det er det rene nonsens

Det rene nonsens.

Sådan beskriver Kim Novaa den situation, han og hans skønhedsklinik, Inito, har befundet sig i de seneste måneder.

Han har godt måttet holde åbnet, men har har ikke måttet behandle sine kunder.

Det er i den absurde situation, både Kim Novaas og landets øvrige kosmetiske klinikker har befundet sig i månedsvis, siden sundhedsminister Magnus Heunicke 13. januar på et stort pressemøde om corona lukkede dem ned.

Det sagde ministeren - Samtidig kommer der endnu et tiltag på indstilling af Sundhedsstyrelsen. Det handler om kosmetiske klinikker. De skal nu også lukke. Kosmetiske behandlinger og indgreb, de kan godt vente, og derfor skal disse klinikker også holdes lukket. Pressemødet 13. januar 2021

Ikke tvangslukket

Den tydelige besked fra ministeren fik klinikker landet over til at aflyse samtlige behandlinger Botox-aftaler med deres kunder. Samtidig henvendte de sig til sundhedsministeriet for at få bekræftet på skrift, at de skulle lukke deres forretninger.

En uge senere kom svaret, der har fået store økonomiske konsekvenser for de kosmetiske klinikker. Ifølge myndighederne var de nemlig ikke blevet tvangslukket, lød beskeden, der samtidig bekræftede, at de på det kraftigste anbefales ikke at behandle.

Altså kunne de reelt godt holde åbent, men ikke behandle.

CeriX, der driver en række skønhedsklinikker, har lavet denne video, der forklarer sagen:

Den melding har betydet, at klinikkerne ikke har kunnet få del i de hjælpepakker, der ellers har hjulpet flere virksomheder og brancher gennem coronakrisen, og de har siden kæmpet med myndighederne om at få klarhed over deres situation.

- Vi har stor forståelse for situationen og udviser selvfølgelig samfundssind og lukker ned, som vi bliver bedt om, siger Kim Novaa, der har mistet for millioner af omsætning de seneste måneder.

I sin klinik har han ifølge myndighederne godt måttet udføre rekonstruktive behandlinger - eksempelvis at hjælpe et offer for en trafikulykke med at få et pænt ansigt igen. Så har behandlingen nemlig et sundhedsfagligt formål.

Tør ikke trods anbefalinger

- Men det er ikke behandlinger, vi normalt laver. Så det svarer til at sige til en cykelhandler, at han godt må holde åbent, men ikke sælge cykler. Men motorcykler må han gerne sælge, selvom han ikke har ret meget forstand på dem. Desuden drejer det sig om meget få behandlinger, så vi ville ikke kunne leve af det, siger Kim Novaa og understreger, at han ikke har overvejet at trodse anbefalingen.

- Vi har ikke turdet gamble med Styrelsen for Patientsikkerhed og Sundhedsstyrelsen - altså at gå imod deres anbefalinger. Det er dem, der udsteder vores autorisationer, og de har skrevet sort på hvidt, at de ikke kan garantere, at det ikke vil have indflydelse på den, hvis vi åbner, siger han.

- Det er jo nærmest en trussel mod os.

Endelig sker der noget Siden 13. januar har landets kosmetiske klinikker kæmpet for at få klarhed over sagen. En lang række af klinikkerne har slået sig sammen og har gennem en advokat presset på for at få enten et påbud om lukning og dermed ret til økonomisk hjælp eller få lov til at behandle deres kunder. 1. marts blev bekendtgørelsen ændret, så klinikkerne fremadrettet ville være lukket med påbud, og de kunne dermed søge om hjælpepakker. Siden en række medier har fået øjnene op for problemet med klinikkerne, er erhvervsminister Simon Kollerup gået ind i sagen, og nu har de ministerens ord for, at de kan søge kompensation helt fra januar. 'Corona-pandemien sætter os alle i mange uforudsete situationer, og jeg kan godt forstå, at man som virksomhed nogle gange kan have svært ved at finde hoved og hale i det hele. I regeringen mener vi, at de kosmetiske klinikker skal have adgang til kompensation fra 13. januar 2021, hvor de blev anbefalet at lukke. De vil derfor have mulighed for at søge om fuld kompensation fra den dato, hvis de ikke har haft nogen omsætning i perioden, på lige fod med andre tvangslukkede virksomheder,' lyder det fra ministeren. Erhvervsminister Simon Kollerup er gået ind i sagen om de danske skønhedsklinikker. Foto: Jens Dresling

Det er virkelig gode nyheder for blandt andre Kjenneth Schøller Holm, der er direktør i CeriX, der driver otte skønhedsklinikker og et hospital. - Ja, det er da supergodt. Vi håber og satser på, at vi nu kan få del i hjælpepakkerne. Og under alle omstændigheder er det godt, at problematikken bliver taget alvorligt, siger han til Ekstra Bladet og vurderer, at CeriX tabt omkring 250.000 kroner om dagen under nedlukningen. Ubrugeligt

På trods af de seneste melding fra erhvervsministeren om, at klinikkerne nu kan søge hjælpepakker, er Kim Novaa langtfra tilfreds. - Jeg kan ikke bruge det til noget. Jeg kan søge hjælp til min receptionists løn, men fordi jeg ejer firmaet, kan jeg ikke søge hjælp til min egen løn - selvom jeg er på lønningslisten. Jeg kan heller ikke søge hjælp til omsætningstab, siger han. Ifølge sin revisor kan han søge en light-kompensation til at dække de faste udgifter. - Jeg kan måske få 50 procent, men mine udgifter er de samme, og jeg har ingen indtægt, siger han.

Direktør: Ny minksag Kjenneth Schøller Holm og Rie Jensen fra CeriX. Foto: PR Kjenneth Schøller Holm er en dem, der har stået i frontlinjen i et år nu og har kæmpet med myndighederne for at få i afklaring på klinikkernes situation. Og selvom han glæder sig over, at erhvervsminister Simon Kollerup nu har stillet klinikkerne hjælpepakker i udsigt for nedlukningen i 2021, så er Kjenneth Schøller Holm langt fra færdig med at kæmpe? - Hvad med foråret sidste år? spørger han. - Sidste år i foråret blev vi lukket ned med et påbud. Derfor lukkede vi alle vores klinikker ned. Fem uger senere fik vi lov til at åbne igen, fordi der formentlig ikke var lovhjemmel til at lukke os, siger Kjenneth Scjøller Holm. Hvor er dokumentationen

Han har igen og igen spurgt myndighederne efter den risikovurderinger, der gjorde, at de blev lukket den gang og nu er det igen. - De svarer ikke. Hvis der ikke foreligger sådan en, så er der noget forvaltningsretsligt, der ikke er overholdt. Altså er der ikke hjemmel til det. - Er det en ny minksag? - Ja, det er det vel, siger han og fortæller, at han sammen med sin advokat arbejder på at sagsøge Sundhedsministeriet og kræve fuld erstatning for nedlukningen i foråret. - Dengang søgte vi kompensation som tvangslukkede. Og det var vi jo princippet ikke, fordi myndighederne fandt ud af, at det var ulovligt. - Så har CeriX slet ikke modtaget nogen form for kompensation? - Jo, vi har fået lønkompensation til nogle af vores ansatte det seneste år. Omkring 500.000 kroner. Men nedlukningen har kostet os omkring 14 millioner. Derfor arbejder vi lige nu på at rejse et erstatningskrav på det fulde beløb, siger han.