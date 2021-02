Kim Novaa rystet over brand

Natten til mandag udbrød der pludselig brand i fitnesscenteret Copenhagen Gym i Valby.

Siden sommeren 2019 har Kim Novaa været medejer af centeret, der i nat delvist gik op i flammer.

- Jeg er chokeret over det og berørt af det. Jeg har været med til at bygge det op fra et fallitbo. Alle har været velkomne uanset alder, køn og etnicitet. Det har været mit hjertebarn, siger Kim Novaa til Ekstra Bladet.

Natten til mandag brændte fitnesscenteret Copenhagen Gym. Politiet mistænker at branden var påsat.

Omstridt fitnesscenter i brand

Ifølge Kim Novaa valgte han i december måned at skille sig af med sin del af centeret. Det bekræftes af det officielle virksomhedsregister, CVR, hvor det fremgår, at han forlod ejerkredsen 29. december sidste år.

Hidtil har Novaa drevet Copenhagen Gym sammen med Anne Sofie Parlermo, der nu kører det videre sammen med en ny partner, der dog endnu ikke fremgår af CVR-registeret.

- Det har ikke været sjovt at skulle sige farvel til det. Men mit helbred har gjort, at det var nødvendigt for mig at prioritere, siger Kim Novaa, der sidste år blev ramt af flere diskusprolapser og sukkersyge.

Desuden blev han i 2018 ramt af en ulykke, som han stadig døjer med efterfølgerne er.

- Det er meget krævende at drive sådan et center. Hvor krævende indså jeg først, da jeg stod i det. Derfor måtte jeg vælge mellem min skønhedsklinik eller centeret - og valget blev altså min klinik, siger han og fortætter, at det har taget hårdt på ham, at begge hans virksomheder har været tvangslukket uden nogen form for økonomisk kompensation på grund af corona i mange måneder.

- Alt det har gjort, at jeg måtte sige vælge centeret fra, siger Kim Novaa.

Politiet fik anmeldelsen om branden klokken 00.25 i nat. Foto: Kenneth Meyer

- Politiet er ret sikre på, at branden er påsat, hvad er din reaktion på det?

- Når politiet siger det, så er den nok det på en aller anden måde. Eftersom jeg ikke er den del af det mere, har jeg har ikke selv været derude og kigge. Jeg fik det først at vide her til morgen.

- Har du nogen som helst idé om, hvem der kunne stå bag og hvorfor?

- Overhovedet ikke.

- Har du talt med din tidligere partner efter branden?

- Ja, det har jeg kort, for jeg havde stadig nogle papirer fra stedet liggende. Dem har jeg sendt til hende. Vi er ikke venner på den måde - vi var samarbejdspartnere, og ellers er det ikke en, jeg omgås, siger Kim Novaa, der fra sin tidligere partner har hørt, at branden ikke har ødelagt hele centeret.

- Skaderne er vist begrænsede, så vidt jeg har fået at vide. Ilden har ikke fået fat i selve udstyret inde i selve centeret. Det er mest receptionen, det er gået ud over. Men det er da rigtigt trist.

