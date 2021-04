Kims kække advokat: - Mindre overraskende end slutningen på Titanic

Det er på ingen måde en overraskelse, at en række kendte står tilbage med en regning frem for mange tusind kroner i erstatning.

Sådan lyder det fra advokat Kåre Pihlmann, der har repræsenteret den tidligere Se & Hør chefredaktør Kim Henningsen i sagen.

Kim Henningsen ønsker ikke selv at udtale sig - i stedet henviser han til Kåre Pihlman.

Advokaten peger på, at Højesteret i marts afviste EU-parlamentariker Morten Helveg Petersens forsøg på at få en erstatning på 75.000 kroner.

- Byrettens dom er mindre overraskende end slutningen på Titanic, siger han:

Flere sager

- Det skal kunne påvirke selvfølelse og krænkelsesfølelese. Og selvom det har været ubehageligt – hvilket vi alle er enige i – skal der mere til. Og det er også det, som byretten er noget frem til, efter sagen nu har kørt i snart fire år.

Efter fire år er der i dag faldet afgørelse sagen, hvor en række kendte havde krævet erstatning i kølvandet på den såkaldte Se & Hør-sag, hvor de havde fået afluret deres kreditkortkøb.

Der er faldet strafferetlige afgørelser i sagen, og derfor har den sidste del omhandlet civile søgsmål, hvor de kendte ville have erstatning. Men det får de ikke. I stedet skal de betale sagens om

Ude af proportioner

Sagsøgeren i det ene søgsmål er journalist, kommunikationsrådgiver og blogger Line Baun Danielsen, der har sagsøgt daværende chefredaktør på Se og Hør Henrik Qvortrup, Aller Media, Kim Ejler Henningsen og tys-tys-kilden.

I den anden sag er Remee og Casper Christensen blandt sagsøgerne sammen med Iben Hjejle, Oliver Bjerrehuus og Martin Jørgensen, der tidligere dannede par med grevinde Alexandra. De har lagt sag an mod Aller Media, som ejer Se og Hør.

Mens Morten Helveg Petersen oprindeligt krævede 250.000 kroner, har der i de konkrete sager været krav på op mod 200.000 kroner. Men ifølge Kåre Pihlman er det helt ude af proportioner.

- Det var grav på op til 200.000 kroner, og et voldtægtsoffer får mellem 25.000-50.000 kroner. Så der har været noget med proportionerne, som er fuldstændig skævt, når man kræver så høje erstatninger, siger han og peger på, at de ansvarlige allerede er blevet straffet.

Glad

Således blev eksempelvis Henrik Qvortrup idømt fængsselsstraf. Han afsonede med fodlænke. Omkring Kåre Pihlmans egen klient Kim Henningsen, siger advokaten:

- Han er da glad for, at sagen nu forhåbentlig er et afsluttet kapitel. Og jeg tror bestemt også, at Kim har forståelse for, at sagsøgerne har haft et ubehag i forbindelse med forløbet, men han er glad for, at konklusionen blev, som den blev, og at sagen nu er slut.