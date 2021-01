Klæstrup er blevet mor: 'Velkommen til verden'

En stor glæde har ramt Sasha Klæstrup og hendes mand Montaser.

På Facebook deler den stolte far nemlig, at datteren Nora er kommet til verden.

'Velkommen til verden, Nora. Baba elsker dig over alt på jorden', lyder det i opslaget.

Her står der også, at det var klokken 3.15 18. januar, at den lille ny kom til verden.

Det har ellers været en hård graviditet for realitystjernen, der tidligere har fortalt Ekstra Bladet om, at hun oplevede bækkenløsning og måtte hastes på hospitalet under graviditeten.

- Jeg gik til lægen, fordi jeg den seneste tid har haft svært ved at trække vejret. Da jeg kom til min læge, syntes hun, at jeg havde det værre, end jeg burde, og at jeg var varm og havde en lidt mærkelig farve, lød det fra Sasha Klæstrup.

- Hun havde en mistanke om, at jeg kunne have fået en blodprop i benet, som var vandret op i lungen, fordi jeg havde svært ved at trække vejret, så jeg blev hentet hos lægen i ambulance og sendt afsted på hospitalet med det samme,

I hast kørt på hospitalet

Heldigvis lader det til, at alt er gået godt med den lille.

Det er Sashas tredje datter, men den første sammen med manden Montaser.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra de nye forældre.