Klæstrup i chok: Syvårig datter forsøgt kvalt

Hvad der skulle have været en munter lørdag, endte i stedet som et mareridt for influencer, debattør og tidligere realitydeltager Sasha Klæstrup, 29, hendes mand Montaser og ikke mindst datteren Tria.

En fødselsdag i gården ved bopælen i Nykøbing Falster endte, ifølge Sasha Klæstrup, nemlig med at hendes bare syvårige mellemste datter, som Montaser er papfar til, blev offer for en mand, der lagde sig ned over barnet og tog brutalt kvælertag på hende.

Sasha Klæstrup lagde tirsdag en story ud på sin Instagram-profil, hvor hun fortæller kort og ukonkret om hændelsen, men hun uddyber gerne til Ekstra Bladet, da vi ringer for at høre om den forfærdelige oplevelse:

- Vi var inviteret til en 40 års fødselsdag hos en af naboerne, der bor i vores gård. Det er ikke en, vi ses med, men vi takkede ja for at være søde, for han ville så gerne have, at især min mand var med. Der var så en af fødselarens venner, som måske er lidt ældre end mig, der faktisk legede med børnene meget af dagen og selv opsøgte dem, og han virkede som sådan en munter gut, indleder Sasha Klæstrup sin beretning.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Hørte person skrige

Da hun ud på aftenen var oppe og putte sin yngste datter, hørte hun med egne ord pludselig en person skrige som en psykopat nede fra gården - en person, som viste sig at være den mand, der havde leget med ungerne dagen i gennem.

Han var angiveligt blevet meget sur over, at børnene havde kastet med nogle blade på ham, og han var derfor - ifølge de vidner, der var til stede, som alle var børn - endt med at tage voldsomt kvælertag på Sasha Klæstrups syvårige datter.

- Jeg gik helt i spåner, og løb ned og begyndte at råbe og skrige af manden og sige 'hvad fanden - kvæler du en syvårig?'. Det var det eneste, jeg vidste på det tidspunkt. Så begyndte han at sige 'øøøøøh, vis mig mærker, vis mig mærker'. Så blev jeg provokeret og sagde 'jeg skal kraftedeme viser dig mærker!'. Jeg gik så op og ringede til politiet, for man kvæler ikke et barn!, fnyser en rystet Sasha Klæstrup og fortsætter:

- Politiet kom, og min datter forklarede til dem, hvad der var hændt. Der må være sket et eller andet oppe i hjernen på manden, for han havde ellers stået og grinet af, at børnene smed blade på ham, men pludselig havde han hevet Tria i håret, smidt hende på jorden, holdt på hendes bryst, haft sit ene ben på hendes ben for at holde hende fast og havde taget kvælertag på hende.

- Børnene sagde, at manden havde råbt 'se - det er, hvad der sker, når I ikke stopper - så er der nogen, der kommer til skade'. Så det har været en bevidst handling fra hans side, siger en dybt rystet Sasha Klæstrup her få dage efter.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Sascha Klæstrup med sin mand Montaser, med hvem hun har en en halvandet år gammel datter, Nora. Tria på syv og hendes 11-årige storesøster Viga har hun sammen med en tidligere partner. Foto: Jonas Olufson

Manden blev anholdt

Politiet anholdte ifølge hende manden, som ellers bare havde siddet i gården og ladet som ingenting, og de tog ham med på stationen, ligesom en ambulance var på stedet.

Redningsfolkene vurderede dog heldigvis, at der ikke var sket så store skader, at Tria skulle tages med, men Sasha blev alligevel opfordret til at tage på skadestuen dagen efter med Tria for at få tjekket op på datterens hals.

Her blev det vurderet, at Tria havde 'overfladige læsioner' på halsen som følge af 'hængning, strangulation eller kvælning'.

- Hun har det egentlig fint, men reagerer lidt voldsomt på nogle ting. Hun har altid været lidt udadreagerende, men jeg synes, det er blevet lidt værre. Hun vågner om natten, skal have alt lys tændt osv. Men hun er sej, understreger Sasha Klæstrup, der håber, at gerningsmanden bliver dømt.

Vi ville gerne have spurgt Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi om, hvorvidt de kan bekræfte hændelsesforløbet og i så fald gøre os klogere på, hvad der skal ske med den påståede overfaldsmand, men meldingen herfra er, at de først har tid til at undersøge sagen onsdag.

De kliniske notater fra besøget på sygehuset i Nykøbing Falster bekræfter Sasha Klæstrups beretning om forløbet. Privatfoto