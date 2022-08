Klæstrup single: Går fra hinanden

Efter fire år er der ikke længere kærlighed i luften mellem Nikita Klæstrup og Casper Kofod.

- Vi er gået fra hinanden. Vi har haft fire rigtig gode år sammen, men til sidst var vi bare mere venner end noget andet, så det var det rigtige tidspunkt, fortæller Nikita Klæstrup, da Ekstra Bladet fanger hende over telefonen torsdag eftermiddag.

Parret er dog stadig venner og får det derfor til at fungere, mens Nikita Klæstrup leder efter lejlighed.

- Vi har adresse samme sted, men jeg har blandt andet boet lidt hos en venindes mor for at give ham lidt plads, men det har egentlig bare været super-hyggeligt, siger hun.

Eks-parret har en hund sammen, og den skal forsat tilhøre dem begge. Hvordan det skal foregå, er hun dog ikke helt sikker på endnu.

- Til at starte med skal jeg have mig en lejlighed, før noget skal deles op.

Nikita Klæstrup præsenterede første gang ex-kæresten for internettet i 2018.

Ekstra Bladet har kontaktet Casper Kofod, men han er ikke vendt tilbage.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Der er grænser for, hvor hård sex man må have i 'Ex on the Beach'. Det fortæller Jeppe Bøg Risager i det nye afsnit af 'Der er brev'. Lyt med herunder eller i din podcast-app.