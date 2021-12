Klamt, klamt, klamt: Plum politianmeldt på ny

Sjette gang var ikke lykkens gang for Camilla Plum, da hun for nylig havde besøg af Fødevarestyrelsen på sin gård i Nordsjælland. For sjette gang i trak uddelte styrelsen nemlig en sur smiley, da de var på besøg 7. december.

Det er kun en måned siden, at Fødevarestyrelsen sidst var på besøg på Camilla Plums gård i Nordsjælland, hvor hun fik en bøde og blev politianmeldt, fordi der var konstateret snavs i virksomhedens køkken.

Denne gang bliver Camilla Plum politianmeldt for fire forhold. Blandt andet har hun igen ikke hængt den nyeste kontrolrapport op, ligesom rengøringen halter.

'I virksomhedens butik, lager til fødevarer, lager til emballage, bageri og køkken er der forekomst af en større mængde spindelvæv. I køkkenet opbevares ikke-kølepligtige fødevarer på køkkenbordet sammen med beskidt service.'

'Gulv i køkken fremstår snavset under inventar og omring bordben. Under bord langs væggen er der mørkeblægninger som vurderes til gammel snavs. Under det ene køleskab er en palle af træ som fremstår beskidt med fugtskader og under er der ligeledes gammelsnavs', står der i rapporten.

I rapporten fremgår det, at gulvet - ifølge en ansat - sidst blev grundigt vasket for tre dage siden.

Desuden bliver Camilla Plum politianmeldt, fordi døre til samtlige lokaler ikke slutter tæt, ligesom der stadig var fugtskader.

'Sorte belægninger på væg i bageri, som i dag anvendes til pakkerum af fødevarer. Belægninger er til stede bag ovn samt oppe over vinduet og på væg langs gulv. Sorte belægninger formodes at være fugtskader.'

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Camilla Plum, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

Tidligere bøder

Det er langtfra første gang, at Fødevarestyrelsen er efter Camilla Plum.

Bøderne har flere gange regnet ned over hende, og hun har tidligere fået flere påtaler for, at hun ikke har hængt de påkrævede smiley-rapporter op, derudover har der også været et toilet i udu, hvilket udløste en bøde på 5000 kroner.

Ekstra Bladet har tidligere lavet et langt interview med Camilla Plum, hvori hun fortæller, hvorfor hun forsvandt fra skærmen.