Klappen gik ned: - Ej, ej, ej, det her må ikke ske

Det kan ske for selv den bedste

Nogle gange kan man gå helt i sort, og klappen kan gå ned. Det sker jo ofte i situationer, hvor den ikke burde gøre det.

Det må man sige, at reality-deltageren Nynne Larsen måtte sande, da hun på den røde løber til filmen 'The Suicude Squad' onsdag aften fuldstændig glemte, hvad hun er i gang med at studere.

- Jeg læser ... øhm... Jeg har lige drukket shots ... Jeg kan ikke huske det ... Jeg læser ... Ej, ej, ej, det her må ikke ske. Hvad fanden læser jeg, lød det fra Nynne Larsen, da Ekstra Bladet spurgte, hvad hun fik tiden til at gå med.

Og selvom det kan lyde som en tåkrummende situation at stå i, så tog Nynne Larsen det med oprejst pande og tog en smule pis på sig selv, da hun endelig kom i tanke om, hvad hun til dagligt læser.

- Jeg startede i september og har noget merit fra før i tiden, jeg læser EUX med kontor som retning, forklarede hun.

- 'Nynne står på rød løber og ved ikke, hvad hun studerer,' jokede hun om hele situationen.

Hele tiden været planen

Privat danner 'Divaer i junglen'-deltageren par med skuespilleren Robert Hansen og har ved flere lejligheder talt om, at de to ønsker at stifte familie, men timingen skal lige være der.

- Vi venter lige, til jeg er færdig med at studere. Og det har hele tiden været planen - det er jo til januar. Og der er jo også noget økonomi i det.

Til premieren på 'The Suicide Squad' dukkede Nynne Larsen op med to veninder. Robert Hansen måtte blive hjemme.

- Robert er hjemme og øver manus, så jeg tager den lige med pigerne i aften.

- Jeg må ikke sige, hvad Robert går og laver, men han går og pønser på nogle forskellige ting, som er rigtig spændende. Det er noget serie.