Klapper i hænderne over Lars von Trier

Tirsdag aften gik von Trier på Instagram med et budskab, der fik kritikken til at regne ned over ham. - Jeg tror, han kan leve med det, siger hans mangeårige ven Peter Aalbæk til Ekstra Bladet

Lars von Trier har flere gange formået at skabe noget, der er gået verden rundt.

Og nu har den danske filminstruktør så gjort det igen.

Denne gang er det ikke en film, men et opslag, han har lavet på Instagram, han har gjort sig bemærket med.

'For resten: Til hr. Zelenskyj og hr. Putin og ikke mindst fru Frederiksen (der i går som en kåd nyforelsket poserede med smil fra mundvig til mundvig i cockpittet på en af vor tids uhyggeligste stykker dræbermaskineri): Russian lives matter also! (russiske liv betyder også noget, red.) Hilsen Lars,' skrev von Trier i sit opslaget, der har affødt negative kommentarer.

Lars von Trier og Peter Aalbæk var i mange år tætte samarbejdsparntere. Foto: Tariq Mikkel Khan

Klapper i hænderne

Men de negative kommentarer, der er væltet ned over Lars von Trier, er filmproducenten Peter Aalbæk overbevist om preller af på 'Dancer in the Dark'-instruktøren.



- Jeg tror, han kan leve med det, lyder det fra Peter Aalbæk, der fortsætter:

- Jeg tror, at han ville være skuffet ellers. Han har jo altid været en mand med meninger, også gerne kontroversielle, og det er da et synspunkt i debatten, lyder det fra 'Ålen', der glæder sig over at se, at hans ven atter er aktiv i samfundsdebatten.

Kristent budskab

- Jeg klapper i hænderne over, at Lars von Trier mener noget igen. Ikke at han ikke har syntes noget, men det er længe siden, at han har været aktiv. Det er altid godt for samfundsdebatten med nogle synspunkter, der går mod debatten, siger Peter Aalbæk, der ikke selv er enig i Lars von Triers opslag, men beskriver det som et 'kristent budskab'.

- Der er da egentlig også russisk blod, der flyder, det er jo et kristent budskab. Men jeg er selv mere krigerisk anlagt, siger Aalbæk, der i årevis var en af Lars von Triers nærmeste samarbejdspartnere i produktionsselskabet Zentropa, som de sammen grundlagde i 1992.

- Vi har jo et ægteskab. Vi har været sammen altid. Og skal være sammen altid. Vi ved, hvad den anden vil sige hele tiden, siger Aalbæk til Ekstra Bladet om sin og Lars von Triers relation i dag.

Peter Aalbæk glæder sig over, at Lars von Trier igen er på banen i samfundsdebatten. Foto: Jakob Jørgensen

Persona non grata

Det er ikke første gang, at Lars von Trier er i modvind.

I 2011 blev den danske filminstruktør smidt ud af filmfestivalen i Cannes og erklæret persona non grata. Det skete, efter at han på et pressemøde sagde, at han forstod Adolf Hitler, og at han sympatiserede lidt med ham.

Von Trier beklagede senere udtalelserne, som han beskrev som et forsøg på at være humoristisk, og i 2018 kom han tilbage til filmfestivalen, da hans film 'The House That Jack Built' blev udvalgt til festivalen.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Lars von Trier. Det har ikke været muligt.